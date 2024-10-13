طهران تهدد بالرد على أي تقدير خاطئ من جانب إسرائيل

أكد قائد سلاح الجو في الحرس الثوري الإيراني، أن طهران مستعدة للرد على أي تقدير خاطئ من جانب إسرائيل.

جاء هذا التصريح في سياق تصاعد التوتر بين إيران وإسرائيل، في ظل حالة التصعيد في المنطقة والتوتر المتزايد بين الطرفين.

ويعتبر هذا التحذير رسالة جدية من جانب إيران إلى إسرائيل حول خطورة التصعيد وإمكانية حدوث رد عنيف.

ويأتي التصريح بينما تتواصل الهجمات الإسرائيلية على مواقع في لبنان وسوريا، مع تزايد التكهنات حول إمكانية حدوث مواجهات أوسع نطاقًا بين إيران وإسرائيل.

وسيراقب المراقبون عن كثب التطورات المستقبلية في المنطقة بعد هذا التصريح القوي من جانب قائد سلاح الجو في الحرس الثوري الإيراني.