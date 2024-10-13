ads
الأحد 13 أكتوبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

طهران تهدد بالرد على أي تقدير خاطئ من جانب إسرائيل

إيران وإسرائيل
إيران وإسرائيل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أكد قائد سلاح الجو في الحرس الثوري الإيراني، أن طهران مستعدة للرد على أي تقدير خاطئ من جانب إسرائيل.

جاء هذا التصريح في سياق تصاعد التوتر بين إيران وإسرائيل، في ظل حالة التصعيد في المنطقة والتوتر المتزايد بين الطرفين.

ويعتبر هذا التحذير رسالة جدية من جانب إيران إلى إسرائيل حول خطورة التصعيد وإمكانية حدوث رد عنيف.

ويأتي التصريح بينما تتواصل الهجمات الإسرائيلية على مواقع في لبنان وسوريا، مع تزايد التكهنات حول إمكانية حدوث مواجهات أوسع نطاقًا بين إيران وإسرائيل.

وسيراقب المراقبون عن كثب التطورات المستقبلية في المنطقة بعد هذا التصريح القوي من جانب قائد سلاح الجو في الحرس الثوري الإيراني.

طهران إسرائيل الحرس الثوري الإيراني لبنان الهجمات الإسرائيلية سوريا