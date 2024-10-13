"ذا ناشيونال": قوات إسرائيلية اقتحمت قاعدة لليونيفيل في جنوب لبنان

نقلت صحيفة ذا ناشيونال الناطقة باللغة الإنجليزية، عن قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في لبنان قولها إن الدبابات الإسرائيلية اقتحمت البوابة الرئيسية للقاعدة جنوب لبنان.



وقالت قوات حفظ السلام الدولية (يونيفيل) في لبنان، إن دبابات إسرائيلية دخلت عنوة عبر البوابة الرئيسية لقاعدتها في بلدة رامية جنوب لبنان، مؤكدة رصدها ثلاث فصائل من الجنود الإسرائيليين تعبر الخط الأزرق إلى داخل لبنان.



وأضافت:" في حوالي الساعة 4.30 فجرًا، وبينما كان جنود حفظ السلام في الملاجئ، دمرت دبابتان ميركافا إسرائيليتان البوابة الرئيسية للموقع ودخلتا الموقع بالقوة"، بحسب البيان.



وأضافت:" طلبوا عدة مرات أن تقوم القاعدة بإطفاء أنوارها"، مشيرة إلى أن الدبابات غادرت بعد حوالي 45 دقيقة.



وأفاد أفراد من قوات حفظ السلام في نفس الموقع، بإطلاق عدة طلقات نارية على مسافة 100 متر إلى الشمال، مما أدى إلى انبعاث دخان كثيف.