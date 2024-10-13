بسبب لامين يامال.. برشلونة يوجه تحذيرا لمنتخب إسبانيا

كشفت بعض التقارير الصحفية، أن برشلونة وجه تحذيرًا إلى منتخب إسبانيا، بخصوص لاعبه المصاب لامين يامال، الذى تعرض للإصابة في الجولة الماضية.



وغادر “يامال” ملعب المواجهة التى جمعت المنتخب الإسبانى بنظيره الدنمارك، وهو يعرج بعد تعرضه للعديد من المخالفات من قبل لاعبي المنافس، وذلك فى الجولة الثالثة من دوري الأمم الأوروبية.

وأشارت الفحوصات الأولية التي خضع لها يامال في الملعب إلى وجود آلام عضلية في الساق اليسرى.

وذكرت صحيفة "سبورت" الإسبانية، أن برشلونة وجه تحذيرًا قاطعًا إلى الاتحاد الإسباني، يفيد بضرورة إعفاء اللاعب من الاستمرار في معسكر الماتادور والعودة إلى النادي الكتالوني.



وذكرت الصحيفة، أن الوضع لا يزال غير واضح حتى الآن، لكن الأكيد أن اللاعب لن يشارك في المباراة المقبلة ضد صربيا، لتجنب انتكاسة محتملة وتعرضه لمضاعفات بدنية أكبر.

