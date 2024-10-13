"الصحفيين" تختار "هندسة القاهرة " استشاريًا هندسيًا لمشروع مدينة الصحفيين

وافق مجلس نقابة الصحفيين في جلسته المنعقدة أمس السبت، برئاسة خالد البلشي نقيب الصحفيين على اختيار مركز دعم التصميمات المعمارية والهندسية التابع لكلية الهندسة جامعة القاهرة ليكون الاستشاري الهندسي للنقابة لتنفيذ مشروع إنشاء مدينة الصحفيين بالسادس من أكتوبر.

وجاء اختيار المركز بناءً على ممارسة أشرف عليها بنك القاهرة، وخبير مثمن اختاره البنك، بمشاركة لجنة إدارية من النقابة، برئاسة محمد خراجة رئيس لجنة الإسكان وأمين صندوق النقابة.

وتلقت اللجنة 10 عروض فنية من جهات استشارية حكومية وخاصة، وانتهت اللجنة بعد فض العروض الفنية إلى اختيار 6 مكاتب استشارية انطبقت عليها المواصفات الفنية، وقررت اللجنة فتح العروض المالية في جلسة حضرها ممثلون عن المكاتب الستة. وبحضور نقيب الصحفيين، وجمال عبد الرحيم سكرتير عام النقابة، وهشام يونس وكيل النقابة، وممثلين عن الحاجزين، انتهت اللجنة بعد فض المظاريف إلى اختيار أفضل العروض المالية والفنية، وهو العرض المقدم من كلية الهندسة جامعة القاهرة.

واعتمد مجلس نقابة الصحفيين قرار اللجنة بإجماع الحاضرين في جلسة أمس، وقرر المجلس البدء في إجراءات أمر الإسناد، وتكليف الشئون القانونية، والمستشار القانوني للنقابة بصياغة عقد الاستشاري الهندسي للبدء في إجراءات اختيار المطور العقاري من خلال مناقصة عامة يتم الإعلان عنها قريبًا بعد استكمال الإجراءات الفنية، ووضع مواصفات البناء من قبل الاستشاري.