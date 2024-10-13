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الأحد 13 أكتوبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

استقرار سعر الذهب في ختام التعاملات.. وعيار 21 يُسجل 3580 جنيهًا

سعر الذهب
سعر الذهب
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استقر سعر الذهب في مصر في ختام تعاملات اليوم الأحد الموافق 13 أكتوبر، دون أي تغيير في قيمة الجرام الواحد داخل محلات الصاغة بمعزم الأعيرة المختلفة، وجاءت أسعار الذهب  على لنحو التالي..

أسعار الذهب الأن


سجل سعر الذهب عيار 21 نحو 3580 جنيهًا للبيع و 3600 جنيها للشراء، وسجلت أوقية الذهب نحو 2667 دولار للبيع و 2668 دولار للشراء.

وبلغ سعر الجنيه الذهب نحو 28.64 ألف جنيه للبيع و 28.8 ألف جنيه للشراء، وسجل عيار 14 نحو 2393 جنيهًا للبيع و 2406 جنيهًا للشراء.
ووصل سعر عيار 24 نحو 4091 جنيهًا للبيع و 4114 جنيهًا للشراء، وبلغ سعر عيار 18 نحو 3068 جنيهًا للبيع و 3085 جنيها للشراء.
 

سعر الذهب عيار 21 سعر عيار 24 سعر الجنيه الذهب سعر عيار 14