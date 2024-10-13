وزير الرى يرأس الاجتماع الثانى للجنة التوجيهية لمبادرة AWARe

ترأس الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، الاجتماع الثانى للجنة التوجيهية لمبادرة AWARe , وذلك ضمن فعاليات إسبوع القاهرة السابع للمياه .

وخلال الجلسة .. أشار الدكتور سويلم إلى أنه وفي ضوء ما تواجهه الدول الأفريقية والدول النامية من ضعف الاستثمارات في مجال التكيف مع التغيرات المناخية والتى تؤثر سلبا على قطاع المياه ، فقد أطلقت مصر مبادرة AWARe بالتعاون مع العديد من الشركاء خلال مؤتمر COP27 والتى تهدف لتوفير التمويل اللازم للتعامل مع تحديات المياه والمناخ وتوفير التدريب اللازم للمتخصصين فى مجال المياه للتعامل مع تغير المناخ .

وأشار لدور هذه المبادرة فى المساهمة فى تلبية متطلبات التنمية بأفريقيا فى المجالات المتعلقة بالموارد المائية والتكيف مع تغير المناخ ، وتوفير التدريب اللازم من خلال "المركز الإفريقي للمياه والتكيف المناخي" PACWA الذى دشنته الوزارة لخدمة الأشقاء الأفارقة .

كما اشار لإقبال الدول المتزايد على الانضمام للمبادرة حيث اشترك فى المبادرة ٣٠ دولة حتى الآن ، والمشاركة فى مسارات المبادرة الستة ، مؤكدا على قيام كل دولة بإختيار مسارات العمل المناسبة لها عند الموافقة على الإنضمام للمبادرة وطبقا لأولوياتها .

وتوجه بالشكر لمنظمة الأرصاد العالمية على دعمها للمبادرة واستضافتها لسكرتارية المبادرة بمقر المنظمة فى جينيف ، كما توجه بالشكر لمنظمة الفاو والحكومات وشركاء التنمية ، موضحا أن هناك التزام من الهيئات الأممية للعمل على مسارين الاول مسار بناء قدرات العاملين في مجال المياه ، ومسار مساعدة الدول على صياغة مشروعات تنموية تحقق مستهدفات التكيف مع التغيرات المناخية لحشد التمويلات اللازمة لتنفيذها فى موضوعات المياه المختلفة .