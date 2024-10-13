15ميدالية من بينها 6 ذهب لمصر في بطولة العالم للكاراتيه بإيطاليا

حصل بطل مصر يوسف فرج على فضية ميزان -75 ك كومتيه شباب تحت 21 سنة، فى بطولة العالم للناشئين والشباب و تحت 21 سنة ، ليرتفع بذلك رصيد مصر من الميداليات الى 15 ميدالية متنوعة بواقع 6 ذهب و 4 فضة و 5 برونز.

وتوّج عمر اشرف بالميدالية الذهبية -84 ك كومتيه فردى شباب تحت 21 سنة، وفازعادل عمارة على ذهبية -67 ك كومتيه شباب تحت 21 سنة، وحصل فريق كاتا شابات على برونزية بطولة العالم.

وحصدت بطلة منتخب مصر رحمة طلبة الميدالية الذهبية -61 ك كومتيه فردى شابات تحت 21 سنة



وكان قد حصل فريق الكاتا شابات تحت 21 سنة (مريم العزبي- مريم أسامة -حبيبة موسى -جنى رأفت)على الميدالية البرونزيه فى منافسات.

وحصل الثنائي محمد حمدى و عبد الرحمن طلبة على ميداليتين برونزيتين اليوم وحقق بطل منتخب مصر محمد حمدى الميدالية البرونزيه -60 ك كومتية.

وحصد البطل عبد الرحمن طلبه بالميدالية البرونزيه كاتا رجال وحققت بعثة المنتخب المصري للكاراتيه 7 ميداليات متنوعة امس فى اليوم الرابع ببطولة العالم للناشئين والشباب و تحت 21 سنة المقامة حاليا بإيطاليا.



وفاز أبناء الفراعنة بالميداليات السبعة امس بواقع 3 ذهب و2 فضة و2 برونز

وجاءت نتائج البعثة المصرية امس كالتالى:

حصدت بطلة منتخب مصر للكاراتيه مريم طنطاوى الميدالية الذهبية -66 كومتيه فردى شابات، وتوج بطل منتخب مصر للكاراتيه محمد اشرف بالميدالية الذهبية - 68 كومتيه فردى شباب.

وحصلت بطلة منتخب مصر للكاراتيه ملك ناجى على الميدالية البرونزية+ 66 كومتيه فردى شابات، وفازت رؤى طاهر على الميدالية الفضية+61 ك كومتيه فردى ناشئات

وظفرت بطلة منتخب مصر للكاراتيه نورهان مصلح على الميدالية الفضية -61 ك كومتيه فردى ناشئات

وحصل بطل منتخب مصر معاذ مصطفى على الميدالية الذهبية تحت 63 كومتيه فردى ناشئين، وتوجت بطلة منتخب مصر للكاراتيه ملك عفيفى ببرونزية تحت47 كومتيه فردى ناشئات