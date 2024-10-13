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الأحد 13 أكتوبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

15ميدالية من بينها 6 ذهب لمصر في بطولة العالم للكاراتيه بإيطاليا

عادل عمارة
عادل عمارة
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حصل بطل مصر يوسف فرج على فضية  ميزان -75 ك كومتيه شباب تحت 21 سنة، فى بطولة العالم للناشئين والشباب و تحت 21 سنة ، ليرتفع بذلك رصيد مصر من الميداليات الى 15 ميدالية متنوعة بواقع 6 ذهب و 4 فضة و 5 برونز.

وتوّج عمر اشرف بالميدالية الذهبية  -84 ك كومتيه فردى شباب تحت 21 سنة، وفازعادل عمارة على ذهبية -67 ك كومتيه شباب تحت 21 سنة، وحصل فريق كاتا شابات على برونزية بطولة العالم.  

وحصدت بطلة منتخب مصر رحمة طلبة الميدالية الذهبية  -61 ك كومتيه فردى شابات تحت 21 سنة


وكان قد حصل فريق الكاتا شابات تحت 21 سنة (مريم العزبي- مريم أسامة -حبيبة موسى -جنى رأفت)على الميدالية البرونزيه فى منافسات.

وحصل الثنائي محمد حمدى و عبد الرحمن طلبة على ميداليتين برونزيتين اليوم  وحقق بطل منتخب مصر محمد حمدى الميدالية البرونزيه -60 ك كومتية.

وحصد البطل عبد الرحمن طلبه  بالميدالية البرونزيه كاتا رجال وحققت بعثة المنتخب المصري للكاراتيه 7 ميداليات متنوعة امس فى اليوم الرابع ببطولة العالم للناشئين والشباب و تحت 21 سنة  المقامة حاليا بإيطاليا. 
 

وفاز أبناء الفراعنة بالميداليات السبعة امس بواقع 3 ذهب و2 فضة و2 برونز  

وجاءت نتائج البعثة المصرية امس كالتالى:

حصدت بطلة منتخب مصر  للكاراتيه مريم طنطاوى الميدالية الذهبية -66 كومتيه فردى شابات، وتوج بطل منتخب مصر  للكاراتيه محمد اشرف  بالميدالية الذهبية - 68 كومتيه فردى شباب.  

وحصلت بطلة منتخب مصر  للكاراتيه ملك  ناجى على الميدالية البرونزية+ 66 كومتيه فردى شابات، وفازت رؤى طاهر على الميدالية الفضية+61 ك كومتيه فردى ناشئات  

وظفرت بطلة منتخب مصر  للكاراتيه نورهان مصلح  على الميدالية الفضية -61 ك كومتيه فردى ناشئات

وحصل بطل منتخب مصر معاذ مصطفى على الميدالية  الذهبية   تحت 63 كومتيه فردى ناشئين، وتوجت بطلة منتخب مصر  للكاراتيه ملك عفيفى ببرونزية  تحت47 كومتيه فردى ناشئات

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