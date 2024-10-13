دورى الأمم الأوروبية.. هارى كين يقود إنجلترا أمام فنلندا

أعلن لي كارسلي المدير الفنى لمنتخب إنجلترا، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره فنلندا، وذلك بعد قليل على ملعب "الأولمبي استاديون هيليسنكي"، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة دورى الأمم الأوروبية.

وجاء تشكيل منتخب إنجلترا كالتالى:

حراسة المرمى: دين هندرسون.

خط الدفاع: كايل والكر، جون ستونز، مارك جويهي، ترينت الكسندر ارنولد.

خط الوسط: أنخيل جوميز، ديكلان رايس، كول بالمر، جود بيلينجهام.

خط الهجوم: جاك غريليش، هاري كين.

ويحتل المنتخب الإنجليزى وصافة مجموعته برصيد 6 نقاط، بينما يقع المنتخب الفنلندى فى قاع المجموعة بدون رصيد.