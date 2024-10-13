الصحة: إصابات حادث قطاري المنيا سطحية وحالة وفاة واحدة

كشف الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، تفاصيل حادث قطار محافظة المنيا، الذي وقع صباح اليوم الأحد، مشيرًا إلى أن هناك 21 حالة مصابة بإصابات طفيفة أغلبها سطحية، وتم خروج 20 حالة منهم بعد تلقي الرعاية الصحية، وحالة واحدة فقط التي تتلقى الرعاية الآن، وواحدة متوفاة.

وأضاف متحدث وزاة الصحة خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبدالمعبود ببرنامج “صالة التحرير” المذاع على قناة “صدى البلد”، أن هناك تنسيق بين هيئة الرعاية العاجلة ووزارة التعليم العالي ووزارة الصحة من أجل نقل المصابين لمستشفى المنيا العام، وتم نقلهم من خلال 23 سيارة إسعاف مجهزة إلى موقع الحادث.

وأكد "عبد الغفار" أن هناك تدريب ومحاكاة مستمرة لأطقم الإسعاف؛ للتعامل السريع مع حالات الطوارئ، نافيًا وجود أي تدخل جراحي للحالة المتواجدة في المستشفى الآن، وأنه يعاني فقط من خلع في مفصل الكتف، وحالته الصحية مطمئنة.