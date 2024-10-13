ثقافة صدفا تلقي الضوء على "قدرة وتأثير التعليم على سلوكيات الطفل"

نظم بيت ثقافة صدفا ملتقى حواريا للشباب بعنوان "قدرة وتأثير التعليم على سلوكيات الطفل " بمقر مؤسسة الجمهورية الجديدة بصدفا، ضمن برامج وزارة الثقافة، وذلك تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، وتنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة بإشراف الكاتب محمد ناصف نائب رئيس الهيئة، ضمن خطة الإدارة المركزية لإقليم وسط الصعيد الثقافى برئاسة ضياء مكاوي من خلال فرع ثقافة أسيوط ونفذها بيت ثقافة صدفا برئاسة أحمد عاطف ضمن برنامج الدراسات والبحوث برئاسة سحر مراد بالفرع.

بدأت فعاليات الملتقى بالسلام الوطني بينما رحب مدير بيت ثقافة صدفا بالحضور مستعرضاً العديد من الفعاليات الثقافية والفنية التي قدمها البيت مقدماً دعوة للمشاركة في الفاعليات الثقافية والفنية.

ووجه إبراهيم علي عبدالعال الشكر والتقدير لقطاع الثقافة، لتفعيل دورها في نشر الوعي الثقافى وتعزيز الهوية الثقافية، وتطوير الذات، ومن ثم تناول موضوعات عديدة متنوعة.

بينما استهل سامي المصري حديثه حول تأثير بيئات تعليم الطفولة المبكرة بشكل كبير على تجارب تعلم الأطفال وكذلك صحتهم ونموهم بشكل عام، مؤكداً إن بيئة التعلم المناسبة هي أكثر من مجرد مساحة مادية، تتعلق في أفضل حالاتها، بخلق بيئة مواتية للتعلم تضمن لألطفال الشعور بالأمان، وفهم العالم، والشعور بالتمكين والفهم والحرية في التعلم بنشاط ومرونة.