القومي لحقوق الإنسان يستعرض فليما تسجيليا يوضح إنجازات مصر في الملف الحقوقي

استعرض المجلس القومي لحقوق الإنسان، فيلم تسجيلي يوضح إنجازات مصر في ملف حقوق الإنسان، مشيراً إلى أن المجلس مؤسسة وطنية مستقلة ترأسها السفيرة مشيرة خطاب.

وقد تأسس المجلس في عام 2004 بموجب قانون رقم 94 لسنة 2003 برئاسة الدكتور بطرس بطرس غالى الأمين العام الأسبق للأمم المتحدة، وجاء القرار بإنشاء المجلس وفقاً للتوصية الصادرة عن مؤتمر الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في فيينا عام ١٩٩٣، والمجلس يتكون من 25 عضواً، رئيس المجلس ونائباً للرئيس وأميناً عاماً يختار وفقاً للقانون، ويتم عرض أسماء المرشحين من مختلف الجهات إلى اللجنة العامة لمجلس النواب ثم يتم انتخابهم من قبل أعضاء مجلس النواب في جلسة عامة.

توصيات المجلس



كما أصدر المجلس القومي لحقوق الإنسان، مجموعة من التوصيات الخاصة بجلسات الملتقي، وهي كالتالي:

- يجب أن تكون هناك أدوات لجذب الشباب والمشاركة السياسية، دعم برامج التربية المدنية في الشأن العام والتعليم بالمدارس

- اجتماع بشكل دوري بين منظمات المجتمع المدني والمجلس القومي لحقوق الإنسان.

- الاهتمام بضرورة وضع برامج تمكين المرأة الريفية الشابة التمكين الاقتصادي والاجتماعي

- أهمية تضمين الحقوق الإنجابيةوالأمومة باماكن التعليم المختلفة.

-الإسراع في إصدار قانون الأحوال الشخصية.

-تطوير المؤسسات العقابية ،الإهتمام بقضايا حقوق الطفل.

-مواجهة العنف ضد المرأة ووضع التحديات التي تواجهها.

-ضرورة مراجعة اللائحة التنفيذية لقانون الأشخاص ذوي الاعاقه.

-العمل علي تعزيز المشاركة السياسية للأشخاص ذوي الإعاقةز

- النظر لإنشاء خط ساخن لتلقي شكاوي الأشخاص ذوي الإعاقة.

-توعية الاطفال بالأمراض الذهنية وخاصة مرض التوحد .



يذكرأن المجلس القومي لحقوق الإنسان، أطلق صباح اليوم الملتقى السابع عشر لمنظمات المجتمع المدني 2024، تحت عنوان " دور المجتمع المدني في تعزيز حقوق الانسان"، وذلك بمناسبة مرور عشرين عامًا على تأسيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، وذلك بالتعاون مع الإتحاد الأوروبي، و يأتي ذلك في إطار توحيد جهود منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الحكومية والمنظمات الدولية، من خلال مُلتقى بنَاء يُسهم في إنشاء شراكات طويلة الأمد وتبادل أفضل في مجال حقوق الإنسان.

ويشمل برنامج الملتقى عدد من جلسات رئيسية وورش عمل تتناول قضايا تتعلق بحقوق المرأة، تمكين الشباب، وحقوق المهاجرين واللاجئين، بالإضافة إلى استراتيجيات لرفع مستوى الوعي بحقوق كبار السن وذوي الإعاقة، وذلك بحضور السفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الانسان ، الدكتور محمد ممدوح ، عضو المجلس ، النائب محمد عبد العزيز ، عضو مجلس النواب ، الدكتور صلاح سلام، عضو المجلس القومي لحقوق الانسان سابقا، السفير فهمي فايد الأمين العام للمجلس القومي لحقوق الإنسان.

ويهدف الملتقى إلى رفع الوعي بحقوق الإنسان وتعزيز ثقافة الحقوق في المجتمع المصري، وتمكين الفئات الأكثر ضعفًا مثل النساء والأطفال وذوي الإعاقة، وإصدار توصيات عملية تدعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وتعزيز التعاون بين منظمات المجتمع المدني والجهات الحكومية.

ويُشارك في الملتقى عدد من الوزارات والهيئات الحكومية المختصة، 250 منظمة من منظمات المجتمع المدني، أعضاء مجلس النواب والشيوخ، ممثلون عن المنظمات الدولية، وأكاديميون .

