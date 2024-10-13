جامعة قناة السويس تعزز القيم الإيجابية لدى الطلاب من خلال برنامج تدريبي

تحت رعاية الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، نظمت الجامعة برنامجا تدريبيا حول "السلوكيات التي يجب التخلص منها والتمسك بالقيم والصفات الحميدة" بمشاركة 25 طالبا وطالبة من مدرسة أبو صوير الابتدائية المشتركة.

يهدف البرنامج إلى تعزيز القيم الإيجابية والصفات الحميدة بين الطلاب.

وفي كلمته تعليقاً على عقد هذا النوع من البرامج التدريبية، أكد الدكتور ناصر مندور على أهمية هذه الدورات التدريبية لطلاب المدارس، مشيرًا إلى الدور المحوري الذي تلعبه جامعة قناة السويس في دعم التوجه المجتمعي ونشر الوعي حول السلوكيات الإيجابية، حيث تتكاتف الجامعة مع المؤسسات التعليمية لتوجيه الأجيال نحو الأخلاق الحميدة التي تبني المجتمع.

أشرفت على البرنامج الدكتورة دينا أبو المعاطي، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والتي أشارت إلى دعم الجامعة للمبادرات المجتمعية التي تهدف إلى نشر القيم الأخلاقية بين الطلاب.

وقد تم تنظيم البرنامج تحت إشراف الدكتور مدحت صالح، عميد كلية التربية.

حاضرت في البرنامج الدكتورة هبه سعد حسين أبو النجا، مدرس الصحة النفسية بكلية التربية، التي قدمت سلسلة من المحاضرات حول أهمية السلوك والقيم للأفراد والمجتمع.

وأوضحت كيف يمكن للسلوكيات الإيجابية أن تسهم في بناء حضارات متقدمة، مشيرة إلى الدور الكبير الذي تلعبه الأخلاق في تعزيز الانسجام الاجتماعي.

كما تناولت الدكتورة هبه أبو النجا موضوعات مثل تأثير السلوكيات السلبية كالتنمر والأنانية، وأكدت أن هذه السلوكيات أصبحت كالعدوى تنتقل بين الأفراد.

وأشارت إلى ضرورة متابعة الآباء والمدرسين لسلوكيات الطلاب، والتأكد من أن أصدقاءهم وزملاءهم يؤثرون فيهم بشكل إيجابي.

وتطرقت المحاضرات أيضا إلى كيفية غرس القيم الحميدة في نفوس الطلاب، حيث شددت على دور الأسرة والمدرسة في تقديم القدوة الحسنة وتعليم الأبناء أهمية الاحترام، الأمانة، النظافة، التسامح، والصدق.

وقدمت نصائح عملية لتشجيع الطلاب على تبني سلوكيات إيجابية مثل استخدام مفردات الاحترام، المساعدة في الأعمال المنزلية، والحفاظ على نظافة البيئة المدرسية.

أدار تنظيم البرنامج المهندسة وفاء إمام، مدير عام الإدارة العامة للمشروعات البيئية، والأستاذ أحمد رمضان، مدير إدارة تدريب أفراد المجتمع.

هذا البرنامج هو جزء من التزام جامعة قناة السويس بدورها الريادي في خدمة المجتمع، حيث تسعى من خلال هذه المبادرات إلى إعداد جيل واعٍ قادر على مواجهة التحديات بسلوكيات قويمة وقيم راسخة.