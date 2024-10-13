ولاء جاد الكريم: القومي لحقوق الإنسان تلقى 2684 شكوى خلال عام

استعرض ولاء جاد الكريم، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أبرز ملامح السنوي للمجلس القومي لحقوق الانسان، مشيرًا إلى أن الفترة التي يغطيها شهدت استمرار حالة الاضطراب الإقليمي نتيجة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، مشددًا علي أن تواصل مصر تحمل العبء الأكبر في دعم الحق الفلسطيني المشروع، مما يضيف تحديات إضافية على البلاد.

وأضاف عضو المجلس، خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي للإطلاق التقرير السنوي للمجلس القومي لحقوق الانسان، أن الدستور المصري وقانون المجلس رقم 197 لسنة 2017 يكفلان مشاركة المجلس بفاعلية في تعزيز تنفيذ التزامات حقوق الإنسان وتحقيق العدل والانصاف وحكم القانون، موضحًا أن التقرير تناول تلقي المجلس 2684 شكوى، وحصل على عدد من الردود بهذه الشكاوى، كما تناول بعض الشكاوى ومنها 19 شكوى متعلقة بالاختفاء القسري.

يذكرأن أطلق المجلس القومي لحقوق الإنسان صباح اليوم، الملتقى السابع عشر لمنظمات المجتمع المدني 2024، تحت عنوان "دور المجتمع المدني في تعزيز حقوق الانسان"، وذلك بمناسبة مرور عشرين عامًا على تأسيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، وذلك بالتعاون مع الإتحاد الأوروبي، يأتي ذلك في إطار توحيد جهود منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الحكومية والمنظمات الدولية، من خلال مُلتقى بنَاء يُسهم في إنشاء شراكات طويلة الأمد وتبادل أفضل في مجال حقوق الإنسان.

ويشمل برنامج الملتقى عدد من جلسات رئيسية وورش عمل تتناول قضايا تتعلق بحقوق المرأة، تمكين الشباب، وحقوق المهاجرين واللاجئين، بالإضافة إلى استراتيجيات لرفع مستوى الوعي بحقوق كبار السن وذوي الإعاقة، وذلك بحضور السفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الانسان، الدكتور محمد ممدوح ، عضو المجلس ، النائب محمد عبد العزيز، عضو مجلس النواب، الدكتور صلاح سلام، عضو المجلس القومي لحقوق الانسان سابقا، السفير فهمي فايد الأمين العام للمجلس القومي لحقوق الإنسان.

ويهدف الملتقى إلى رفع الوعي بحقوق الإنسان وتعزيز ثقافة الحقوق في المجتمع المصري، وتمكين الفئات الأكثر ضعفًا مثل النساء والأطفال وذوي الإعاقة، وإصدار توصيات عملية تدعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وتعزيز التعاون بين منظمات المجتمع المدني والجهات الحكومية.

ويُشارك في فعاليات الملتقى عدد من الوزارات والهيئات الحكومية المختصة، 250 منظمة من منظمات المجتمع المدني، أعضاء مجلس النواب والشيوخ ، ممثلون عن المنظمات الدولية، وأكاديميون.

