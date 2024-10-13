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الأحد 13 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

أحمد سليمان يحضر مواجهة الزمالك وزد الودية

احمد سليمان
احمد سليمان
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حرص أحمد سليمان وحسين السيد عضوي مجلس إدارة نادي الزمالك على التواجد بملعب النادي، لحضور مباراة الفريق الأول لكرة القدم الودية أمام فريق زد، والمقامة حالياً في إطار الاستعداد لبطولة السوبر المحلي.


يأتي تواجد عضوي المجلس من أجل مؤازرة اللاعبين والجهاز الفني قبل بطولة السوبر المحلي.

وجاء تشكيل الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى : محمد صبحي.

خط الدفاع : محمد حمدي - حسام عبد المجيد  - حمزة المثلوثي - أحمد محمود.

خط الوسط : زياد كمال - عبد الله السعيد - محمود عبد الرازق " شيكابالا".

خط الهجوم : مصطفى شلبي - ناصر منسي - كونراد ميشالاك

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