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الأحد 13 أكتوبر 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

ضربوهم وسرقوا التوك توك .. قرار جديد بشأن المتهمين بسرقة شابين بكرداسة

ارشيفية
ارشيفية
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قررت جهات التحقيقات بشمال الجيزة إحالة المتهمين بسرقة توك توك بالإكراه بدائرة قسم شرطة كرداسة للمحاكمة.

تلقي المقدم محمد الجوهري رئيس مباحث مركز شرطة كرداسة بمديرية أمن الجيزة إشارة من المستشفي تفيد باستقبال شخصين بهما إصابات نتيجة تعدي بسلاح أبيض وادعاء تعدي مجهولين ومقيمين بدائرة المركز، وبالانتقال والفحص وسؤال المصابين أفادا بأنهما أثناء سيرهما بمركبة توك توك ملك المصاب الأول وبرفقته المصاب الثاني، فوجئوا ب3 أشخاص تعدوا عليهم بالضرب وقاموا بسرقة التوك توك ولاذوا بالفرار.

وبتشكيل فريق بحث بالتنسيق مع قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة تبين أن وراء ارتكاب الواقعة 3 متهمين وعقب تقنين الإجراءات واستصدار أذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهمين واقتيادهم إلي ديوان المركز، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

تلقى البلاغ جهات التحقيقات شمال الجيزة بدائرة قسم شرطة كرداسة ركز شرطة كرداسة