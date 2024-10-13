ثقافة سوهاج: ندوة عن صائد الدبابات محمد عبد العاطي في مدرسة النصر بطهطا

نظم مركز ثقافة الطفل بطهطا التابع لفرع ثقافة سوهاج، محاضرة شيقة عن حياة البطل محمد عبد العاطي، صائد الدبابات في حرب أكتوبر 1973، في إطار مبادرة "بداية" الرئاسية.

ألقى المحاضرة محمد أحمد علي عرابي، مستعرضًا حياة البطل عبد العاطي منذ تجنيده في القوات المسلحة وحتى استشهاده، مبرزًا شجاعته وبطولاته في حرب الاستنزاف وحرب أكتوبر، وكيف تمكن من تدمير 23 دبابة إسرائيلية.

وقد تم اختيار مدرسة النصر الإبتدائية بطهطا لإقامة هذه المحاضرة، وذلك بهدف غرس روح الوطنية والشجاعة في نفوس الطلاب، وتعريفهم بأبطال مصر الذين ضحوا بأرواحهم من أجل الوطن.

وأكد المحاضر على أهمية أن يكون الشباب على دراية بتاريخ وطنهم وأبطاله، مشيرًا إلى أن قصص النضال والتضحية هي مصدر إلهام للأجيال القادمة.

من جانبه، أشاد أحمد فتحي، رئيس فرع ثقافة سوهاج، بهذه المبادرة القيمة، مؤكدًا على دور الثقافة في بناء الوعي الوطني لدى الشباب.