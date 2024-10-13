نهي بكر: تقرير القومي لحقوق الإنسان يصدر في أكثر المراحل صعوبة بتاريخ المنطقة

أكدت الدكتورة نهي بكر، عضو المجلس القومي لحقوق الانسان، رصد التقرير السنوي للمجلس القومي لحقوق الإنسان الحق في المستوي المعيشي الملائم، حيث أن ساهمت المشروعات القومية التي تم الاشارة إليها في مجالات البنية الاساسية والإسكان والصحة والتعليم في إحداث تحسن مملوس على المستويات المعيشية للمواطنين.

وأضافت عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، خلال كلمتها بالمؤتمرالصحفي لإطلاق التقرير السنوي للمجلس القومي لحقوق الانسان، أن التقرير يرصد تعزيز وحماية حقوق الإنسان في مصر وتمكين الشباب، مشددة على أن التقرير صدر في توقيت حرج تشهده المنطقة من صراعات عديدة، لعل أبرزها التصعيد امتداداً لحرب الإبادة والتهجير، وضرب مقومات صمود المواطن الفلسطيني في أرض وطنه، خاصة ما يتصل باستهداف البنى التحتية ومرتكزات حياة الفلسطينيين.

