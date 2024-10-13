قصر ثقافة محمد عبدالحميد رضوان بسوهاج ينظم ندوة حول مكافحة التطرف

نظم قصر ثقافة محمد عبدالحميد رضوان بدار السلام، التابع لفرع ثقافة سوهاج، ندوة تثقيفية هامة بعنوان "الإرهاب" وذلك في إطار حرص الهيئة العامة لقصور الثقافة على نشر الوعي المجتمعي ومكافحة الأفكار المتطرفة.

حضر الندوة عدد كبير من طالبات معهد فتيات دار السلام، حيث ألقى الشيخ هشام عبد الرسول، احد الأئمة، محاضرة قيمة حول مفهوم الإرهاب وأسبابه وطرق مكافحته.

وأوضح عبد الرسول، أن الإرهاب ليس مجرد عنف بدني، بل يشمل التخويف النفسي والاجتماعي، مؤكدًا أن الجهل والتطرف هما من أهم أسباب انتشار هذه الظاهرة. وأضاف أن مكافحة الإرهاب تبدأ بالقضاء على الجهل ونشر الثقافة والمعرفة، وتقديم التربية الصحيحة للأجيال الشابة.

وأكد عبدالرسول، على أهمية دور الثقافة في مكافحة التطرف، مشيرًا إلى أن مثل هذه الندوات تساهم في بناء مجتمع واعٍ ومثقف قادر على مواجهة التحديات التي تواجهه.

وفي ختام الندوة، أجاب عبد الرسول، عن أسئلة الحضور واستفساراتهم حول موضوع الإرهاب، مؤكدًا أهمية الحوار والتسامح في بناء مجتمع آمن ومستقر.