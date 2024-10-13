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الأحد 13 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

ضبط سيدة لإدارتها كيانًا تعليميًّا "بدون ترخيص" بالإسكندرية

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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تمكنت الأجهزة الأمنية اليوم، من ضبط إحدى السيدات لإدارتها كيانًا تعليميًّا "بدون ترخيص" بالإسكندرية  للنصب والاحتيال على المواطنين.
 أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (إحدى السيدات – مقيمة بمحافظة الإسكندرية بإدارة كيان تعليمى "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة سيدى جابر بالإسكندرية ، للنصب والاحتيال على المواطنين ومنحهم دورات تعليمية وشهادات دراسية فى عدد من المجالات، وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الإلتحاق للعمل لدى المستشفيات والشركات والمؤسسات الكبرى "على خلاف الحقيقة" مقابل مبالغ مالية).
 عقب تقنين الإجراءات تم ضبطها بمقر الكيان المشار إليه، وبحوزتها (مجموعة من الشهادات الدراسية منسوب صدورها للكيان "معدة للتزوير" – أكلاشيه خاص بالكيان – مجموعة من طلبات واستمارات الإلتحاق بالكيان – مطبوعات دعائية خاصة بالكيان – جهاز حاسب آلى بمشتملاته "بفحصه تبين احتواؤه على العديد من الآثار والدلائل التى تؤكد نشاطها الإجرامى").
 جرى اتخاذ الإجراءات القانونية.

للنصب والإحتيال على المواطنين بدون ترخيص كيان تعليمى ضبط إحدى السيدات الإسكندرية الإسكندرية بإدارة كيان تعليمى