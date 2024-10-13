رئيس جامعة المنصورة يعقد اجتماعًا مع فريق زراعة الكبد لبحث افتتاح وتشغيل المركز الجديد

عقد الدكتور شريف يوسف خاطر رئيس جامعة المنصورة، اليوم الأحد اجتماعًا مع الفريق الطبي لزراعة الكبد بمركز جراحة الجهاز الهضمي، للوقوف على الوضع الراهن للتجهيزات الطبية، وبحث الترتيبات النهائية والاستعدادات لافتتاح وتشغيل المبنى الجديد لزراعة الكبد.



جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عبد العظيم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتور أشرف شومة عميد كلية الطب، الأستاذ سعد عبد الوهاب القائم بعمل أمين عام الجامعة، الدكتور الشعراوي كمال المدير التنفيذي للمستشفيات والمراكز الطبية، الدكتور محمد عبد الوهاب المشرف على برنامج زراعة الكبد، الدكتور حلمى عزت مدير مركز جراحة الجهاز الهضمي، الدكتور أحمد شحته نائب مدير المركز.



و أشاد الدكتور شريف خاطر بالجهد المبذول من فريق الأطباء بالمركز و فريق زراعة الكبد منذ إنشائه، وحتى الآن في إجراء عدد كبير من العمليات للمصريين و غير المصريين تخطت الـ ١١٠٠ حالة، خلال فترة وجيزة مما ساهم فى القضاء على قوائم الإنتظار ، وهو ما يعد إنجازاً طبياً كبيراً بمصر.

وأشار إلى أن الفريق استطاع أن يشكل نموذجا رائعا للعمل الطبي الجاد ضمن فريق متميز ومتناغم في مختلف التخصصات، و يضم بين أعضائه أجيالا مختلفة يعملون من أجل هدف واحد وهو زرع الأمل في الحياة، مضيفاً أن تميز فريق زراعة الكبد قد ساهم فى الإرتقاء بمكانة جامعة المنصورة في المجال الطبي محليا و إقليمياً و عالمياً، و كان له عظيم الأثر في دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية كمشروع رئاسي.

وصرح الدكتور شريف خاطر، أن الجامعة تعمل حاليًا على الإنتهاء من التجهيزات النهائية لمبنى زراعة الكبد الجديد ليكون أول مركز متخصص لزراعة الكبد في مصر والشرق الأوسط، والذي يتم استكماله بتوجيهات رئاسية لاستيعاب الأعداد المتزايدة، والقضاء على قوائم الانتظار لمرضى زراعة الكبد مضيفا أنه من المقرر أن يتم افتتاح مركز زراعة الكبد و التشغيل التجريبي له خلال شهرين.

واستعرض الدكتور محمد عبد العظيم خلال الاجتماع الموقف التنفيذي لعمليات التجهيزات الطبية والفرش، والتشطيبات النهائية تمهيداً للتشغيل التجريبي للمركز.

يذكر أن مبنى زراعة الكبد الجديد أنشئ على مساحة 800 متر مربع، و يضم 9 طوابق بقوة 60 سريراً ، تضم استقبال و عيادات وعمليات جراحية وعناية مركزة و إفاقة، و إقامة داخلية وطابق ادارى ، وجراج، وقاعات للبحث علمي، و بدخوله الخدمة سيحقق إنجاز إجراء عدد كبير من عمليات زراعة الكبد للقضاء على قوائم الانتظار.

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