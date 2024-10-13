"الخادم والكتاب المقدس" في لقاء خدام "شرقي المنيا"

نظمت إيبارشية شرقي المنيا للاقباط الأرثوذكس لقائها السنوي لخدام وخادمات الإيبارشية تحت عنوان "الخادم وعلاقته بالكتاب المقدس" وذلك بكنيسة السيدة العذراء ورئيس الملائكة رافائيل بالمنيا الجديدة، بحضور الأنبا فام أسقف الإيبارشية.

بدأ اللقاء الذي حضره ٨٠٠ خادم وخادمة، بصلاة القداس الإلهي، وخلاله أقيمت صلوات رسامة مجموعة من أبناء الكنيسة شمامسة في رتبة الإيبدياكون.

أعقبه كلمة روحية ألقاها القمص موسى رافائيل كاهن كنيسة القديس ما مرقس الرسول بسمالوط، ثم كلمة روحية للأنبا فام، الذي أجاب على أسئلة الخدام والخادمات، ثم وزع عليهم هدايا تذكارية، وزرع هدايا مسابقة الأسرة التي نظمتها الإيبارشية، وكرم خريجي معهد الرعاية.