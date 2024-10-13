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الأحد 13 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة لايت

"أحمد موسى" طالب دقهلاوي يحصد المركز الأول بالمسابقة الخضراء في العلوم والتكنولوجيا

الطالب أحمد موسي
الطالب أحمد موسي
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التفوق والتميز يسري في دمائه منذ الصغر، ولا سيما المجال العلمي، فقد حصل على المركز الأول بالمسابقة الخضراء في العلوم والتكنولوجيا عام 2024  التي تنظمها وزارة التربية والتعليم، بتنفيذ دائرة تحكم لإضاءة مصباح كهربي عن طريق المقاومة الضوئية.. إنه الطالب أحمد موسي بالصف الثالث الثانوي، بالدقهلية.

 

حصل “موسى” علي المركز الثالث علي مستوي محافظة الدقهلية في مسابقات الموهوبين، 
 إذ يروي قصة نجاحه لـ "البوابة نيوز" قائلا: إنه انضم إلي إدارة الموهوبين منذ  الصف الأول الثانوي، وكان من الطلاب المتفوقين، وحصل علي الشهادة الإعدادية بمجموع 96%؜.

 

تكريم الطالب  أحمد موسي من تعليم الدقهلية 

وشارك "موسى" في المسابقة الخضراء في العلوم والتكنولوجيا، وكُرم في  إحتفالية في نادي المعلمين بمدينة دكرنس.

 

 

إدارة الموهوبين والتعلم الذكي بمديرية التربية والتعليم بالدقهلية مديرية التربية والتعليم بالدقهلية الدكتورة نيفين عبد العزيز مدير ادارة الموهوبين والتعلم الذكي بمديرية التربية والتعليم بالدقهلية أحمد موسى أحمد موسي يحصد المركز الاول في المسابقه الخضراء في العلوم والتكنولوجيا