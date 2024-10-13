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الأحد 13 أكتوبر 2024
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رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

وكيل صحة الدقهلية يشيد بجهود المعمل المشترك والرصد البيئي

جانب من الجولة التفقدية
جانب من الجولة التفقدية
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أجرى الدكتور، تامر مدكور وكيل وزارة الصحة بالدقهلية, اليوم , جولة تفقدية بالمعمل المشترك ومعمل الرصد البيئي  وذلك لمتابعة انتظام سير العمل والخدمات المعملية المقدمة للمواطنين. 
تفقد وكيل وزارة الصحة،  يرافقه الدكتور أحمد الدمرداش مدير المعمل المشترك  ,أقسام المعمل لمتابعة إنتظام سير العمل وفحص العينات، الأمان المعملى وجودة معامل الاختبار وتواجد العاملين بالمعمل.
واطلع خلال الزيارة على الخدمات المعملية التى يقدمها المعمل ومنها الفحوصات الاكلينكيه للمرضى كتحليل الفيروسات وصور الدم وتحليل كيمياء الدم ،إستخراج الشهادات الصحية للعاملين بالأغذيه وفحص المنتجات الغذائية والمياه ،تحليل متبقيات المعادن الثقيله والمبيدات والسموم الفطرية والمبيدات بالغذاء والمياه والصرف الصناعى.
وحرص على التأكد من توافر الكيماويات والمستلزمات اللازمة لإجراء فحوص الأغذية والمياه وعدم وجود أى معوقات للعمل وذلك لضمان صحة المواطنين.
وتابع مدكور بزيارة  معمل الرصد البيئي المختص برصد ملوثات الهواء والمياه حيث اطلع على خطة عمل المعمل في الفترة القادمة ،مشيداً  بالجهد المبذول من العاملين بالمعمل المشترك والرصد البيئي ودورهما البارز فى الخدمات الصحية الوقائية والعلاجية.

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