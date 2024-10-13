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الأحد 13 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

وزير الخارجية الإيراني: لا خطوط حمراء بالنسبة لنا في حماية شعبنا ومصالحنا

عباس عراقجي
عباس عراقجي
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أكد وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، اليوم، أنه لا يوجد خطوط حمراء بالنسبة لإيران فيما يتعلق بالدفاع عن أمنها ومصالحها، حيث جاءت تلك التصريحات ردًا على ما أثير حول رد إسرائيلي مرتقب على الهجوم الإيراني الأخيرعلى تل أبيب.

وكتب وزيرالخارجية الإيراني عبر صفحته الشخصية على منصة “إكس”، أن بلاده لن تقبل أن تمس سيادتها، مضيفًا أن إيران بذلت جهودًا كبيرًا لوقف أية تحركات من شأنها تأجيج الوضع في الشرق الأوسط أو تشعل الحرب.

وكشف "عراقجي" أن الولايات المتحدة الأمريكية سلمت إسرائيل كميات كبيرة من الأسلحة المتقدمة والمتطورة، منوهًا بأن واشنطن تعرض حياة جنودها في المنطقة للخطر.

ومن المقرر أن يتوجه وزير الخارجية الإيراني إلى مسقط بعد زيارته إلى العاصمة العراقية بغداد.

وكشفت وكالة “إرنا” الإيرانية، أنه من المقررأن يزور"عراقجي" القاهرة بعد عمان للقاء عدد من المسؤولين المصريين على رأسهم الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الدكتور بدر عبد العاطي، واللواء عباس كامل رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية.

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