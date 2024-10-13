هل يغيب إمام عاشور عن الأهلي في السوبر المصري بالإمارات؟

تسيطر حالة من القلق على مسؤولي وجماهير النادي الأهلي بسبب موقف إمام عاشورلاعب وسط الفريق من المشاركة مع المارد الأحمر في بطولة السوبر المصري، التي تقام في الإمارات خلال الفترة من 20 حتى 24 أكتوبر الجاري.

وينتظر إمام عاشور جلسة النطق بالحكم في قضية اتهامه بالاعتداء على أحد أفراد الأمن في أحد المولات التجارية الكبيرة منذ فترة، بعدما حددت محكمة جنح الشيخ زايد يوم 19 أكتوبر 2024 الجاري موعدًا لجلسة النطق بالحكم في قضية اعتداء إمام عاشور لاعب الأهلي على فرد أمن.

ويلتقي الأهلي مع سيراميكا كليوباترا، يوم 20 أكتوبر الجاري في نصف نهائي السوبر المصري للأندية الأبطال بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وحدد مسئولو النادي الأهلي يوم 17 أكتوبر الجاري موعدًا لسفر بعثة الفريق برئاسة محمد الدماطي إلى الإمارات للمشاركة في السوبر المصري.

وكشفت مصادر داخل النادي الأهلي، أن موقف إمام عاشور من السفر مع بعثة الأهلي سليم، ولا يوجد ما يمنع اللاعب مع التواجد مع الفريق في الإمارات.

وشدد المصادرعلى أنه ليس من الضرورة حضور إمام عاشور أمام المحكمة في جلسة النطق بالحكم، قبل 24 ساعة فقط على نصف نهائي السوبر المصري للأندية الأبطال، لأنه لن تكن هنالك مرافعة في الجلسة من الأساس، وسيكون النطق بالحكم في نهاية اليوم من جانب المحكمة.

وأكدت أنه في حالة صدور حكم ضد إمام عاشور في جلسة يوم 19 أكتوبر فإنه حكم "درجة أولى"، ومن الممكن الاستئناف عليه.