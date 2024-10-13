جامعة دمنهور تعقد الندوة التوعوية "نحو تنمية بشرية عصرية وترسيخا للهوية المصرية"

استقبل الدكتور إلهامي ترابيس، رئيس جامعة دمنهور، اليوم الأحد الموافق 13 أكتوبر، الدكتور علي عمر، رئيس القطاع الشرعي بدار الإفتاء المصرية، نائباً عن الدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية ورئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، وذلك لعقد ندوة توعوية بعنوان "نحو تنمية بشرية عصرية و ترسيخا للهوية المصرية"، والتي تأتي ضمن سلسلة الندوات التوعوية التي أطلقتها جامعة دمنهور للمشاركة في المبادرة الرئاسية " بداية جديدة لبناء الإنسان".

خلال كلمته أكد الدكتور علي عمر، على أهمية المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، مشيراً إلى أنه في غمرة التحولات الكبرى، وفي قلب صراع الأمم من أجل التقدم والريادة، تبقى الحقيقة الراسخة أن "بناء الإنسان" هو أعظم المشاريع وأكثرها عمقاً، فالإنسان هو اللبنة الأولى لبناء المجتمعات و نهضتها، وهو الركن الذي تُبنى عليه الحضارات، ولن يكون البناء صحيحًا إلا إذا قامت دعائمه على الفكر المستنير والعقل المدرك، ولذا فإن البناء الحقيقي لن يكتمل بالتشييد المادي وحده، بل يتطلب تفتح العقول على نور المعرفة، كي تُبنى الأوطان بالعقول المفكرة والقلوب التي تنبض بحب الوطن والإنسانية، مؤكدا أننا اليوم وفي ظل توجيهات الدولة المصرية وقيادتها الرشيدة لبناء الإنسان أمام لحظة فارقة في تاريخ الأمة، نبني فيها إنسانًا يكون درع الوطن وسيفه، قادرًا على مواجهة تحديات العصر بعقل مستنير، فهذا هو البناء الذي لا ينهار أمام عواصف التحديات، وهو الجسر الذي نعبر به إلى مستقبل أكثر إشراقًا وأعظم شأنًا.

وفي ذات السياق أعرب الدكتور ماجد شعلة، القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، عن سعادته بتنظيم هذه الندوة المثمرة والتي تهدف إلى تعزيز الفهم الصحيح للقيم الدينية والوسطية بين الشباب، لتحديد الأهداف والآليات التي تساعد في حماية عقول الشباب من الانحراف نحو التشدد أو الانفلات، وتعزيز دورهم في بناء مجتمع قائم على التسامح والاعتدال ونبذ التطرف والتعصب، مؤكداً أن غياب الوعي لدى الشباب يُعد من أخطر الأسلحة التي يعتمد عليها أصحاب الأفكار المتطرفة، مما يسهل عليهم استقطاب الشباب الغير واعي ويجعلهم أدوات طيّعة في أيديهم لتحقيق أهداف خبيثة تهدف إلى هدم المجتمعات، مؤكدا حرص جامعة دمنهور على تخريج طلاب قادرين على المنافسة محليًّا و دوليًّا، من خلال تحسين منظومة التعليم والارتقاء بمستويات التدريس مع مراعاة القيم الدينية والأخلاقية.

بينما أكدت الدكتورة منى السيد، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع، خلال كلمتها أن جامعة دمنهور تكثف من جهودها في نشر الوعي بين الشباب، وتعزيز إدراكهم بأهمية التمسك بالوسطية، والتحلي بالأخلاق الحميدة، بهدف بناء جيل من الشباب يتسم بالوعي الديني الوطني المتوازن"، فالشباب أساس البناء والنماء وعنوان المستقبل.

جدير بالذكر أن جامعة دمنهور تشارك في المبادرة الرئاسية «بداية جديدة لبناء الإنسان» بمجموعة من الأنشطة المتنوعة، وذلك تنفيذاً للتوجهات الرئاسية للتنمية البشرية، وانطلاقاً من دور الجامعة و مسئوليتها في المشاركة المجتمعية، حيث تتكامل كافة قطاعات الجامعة و كلياتها والمراكز والوحدات، لتحقيق كل أهداف المبادرة والوصول لأكبر عدد من المستهدفين داخل وخارج الحرم الجامعي.

