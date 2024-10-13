مشاركة متطوعي وكوادر الهيئة القبطية الإنجيلية في حادث قطار المنيا

شهدت منطقة قرية ماقوسة بمركز المنيا حادث تصادم قطارين، مما أسفر عن انقلاب عربتين في ترعة الإبراهيمية.

وفي إطار جهودها لدعم المجتمع خلال الأزمات، شارك متطوعو وكوادر الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية في تقديم المساعدة الفورية في موقع الحادث.

قام المتطوعون بتوزيع المياه المعدنية والمشروبات والمواد الغذائية على فرق الإنقاذ والإغاثة التي تواصل عملها على مدار الساعة لإنقاذ المصابين وتقديم الدعم اللازم.

وتؤكد الهيئة التزامها بدعم الجهود الإنسانية في مثل هذه الحوادث، وتسعى جاهدة لتخفيف المعاناة عن المتضررين وعائلاتهم.

وأعربت الهيئة عن تقديرها الكبير لفرق الإنقاذ التي تعمل بلا كلل في مواجهة تداعيات الحادث، مشددة على أهمية التضامن المجتمعي في مثل هذه الظروف الصعبة.

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