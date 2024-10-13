حي شرق سوهاج يشهد حملة نظافة مكثفة لتحسين المظهر الحضاري

أطلق حي شرق بمحافظة سوهاج، حملة نظافة مكثفة تستهدف أهم الشوارع والميادين الرئيسية، في إطار حرص محافظة سوهاج على الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتحسين المظهر الحضاري للمدينة.

وشملت الحملة، التي تأتي تنفيذًا لتوجيهات اللواء الدكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، مناطق حيوية مثل ميدان جمال عبد الناصر ومحيط مجلس المدينة وشارع الثانوية العسكرية وميدان الشبان وشارع سعد زغلول وياسين العارف.

وأوضح علي لطفي، رئيس حي شرق سوهاج، أن هذه الحملة تأتي في إطار سعي المحافظة لتحقيق أعلى معايير النظافة والجمال، مشيرًا إلى أن الفرق العاملة تقوم بتكثيف جهودها على مدار اليوم، مقسمة إلى ثلاث ورديات، لضمان تغطية جميع المناطق المستهدفة.