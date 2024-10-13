بعثة منتخب مصر تغادر القاهرة في طريقها إلى موريتانيا

تحركت بعثة المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، في طريقها الي موريتانيا لخوض مباراة مع منتخب بلاده بعد غدٍ الثلاثاء ضمن منافسات الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الافريقية.

خاض منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة الكابتن حسام حسن تدريبه ظهر اليوم، استعدادًا لمواجهة موريتانيا في السابعة مساء الثلاثاء ١٥ أكتوبر، في الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأفريقية ٢٠٢٥ التي تستضيفها المغرب .

وخاض منتخب مصر تدريباته علي ملعب نجيل صناعي بملعب زد بالتجمع الخامس خاصة أن مباراة المنتخب المقبلة امام موريتانيا بالعاصمة نواكشوط ستكون على ملعب نجيل صناعي .

