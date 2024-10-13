"حماية المستهلك" يُشكل غرفة عمليات لتلقي الشكاوى ورصد الظواهر السلبية بالأسواق

وجه إبراهيم السجيني رئيس جهاز حماية المستهلك، كافة مأموري الضبط القضائي بالجهاز بجميع المحافظات بالانتشار المكثف علي مستوى الجمهورية لتحقيق الإنضباط في الأسواق، ومواجهة كافة الظواهر السلبية الضارة بالمواطنين، والتصدي بكل حزم وجدية لأيه مخالفات وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

وأكد رئيس الجهاز في تصريح خاص لـ " البوابة نيوز" خلال جولة تفقدية بالأسواق بمحافظة الإسماعيلية، تشكيل غرفة عمليات مركزية لتلقي الشكاوى والبلاغات من المواطنين، ولمتابعة كافة الحملات علي مستوي المحافظات، ورصد أي ظواهر سلبية بالأسواق، وخاصة عدم الإعلان عن الأسعار أو رفع أسعار السلع عن الأسعار المُعلنة.

وأضاف رئيس الجهاز، أن المواطن يشعر بدور جهاز حماية المستهلك في الأسواق، وأن الحملات الرقابية لجهاز حماية المستهلك ستظهر بقوة الفترة المقبلة في الشارع، من أجل ضبط الأسواق لصالح المستهلكين.

وأشار إلى أن ضبط الأسواق هو محور العمل الفترة القادمة لتحقيق التوازن والإنضباط في السوق المصري وأن المواطن هو محور إهتمام أجهزة الدولة، موضحًا أن الجهاز لن يدخر جهداً في إتخاذ أية إجراءات رقابية من شأنها حماية وصون حقوق المستهلكين، والتصدي بكل قوة لأي تاجر مخالف مستغل .

ونوه بأن الجهاز يقوم بمتابعة ميدانية لتنفيذ القرارات الصادرة عن رئيس مجلس الوزراء بشأن ضبط الأسواق وأسعار السلع، والقرار رقم 3071 الصادر بشأن السبع سلع الاستراتيجية وهي (زيت الخليط – الفول – الأرز – اللبن – السكر – المكرونة – الجبن الأبيض )، والقرار الصادر عن وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 171 لسنة 2024 بتحديد ضوابط وإجراءات تداول المنتجات والسلع، وكذا متابعة توافر السلع الأساسية، وضبط الأسواق، وضمان استقرار الأسعار بما يُلبي احتياجات المواطنين.

ولفت “ السجيني” إلى أن الجهاز يقدم الدعم الدائم من أجل منظومة حماية المستهلك ، وأننا نتطلع في الفترة المقبلة تحقيق الاستقرار للاسواق، وذلك من خلال تنفيذ الحملات الرقابية علي الأسواق مع كل الأجهزة المعنية ، من أجل خدمة جموع المواطنين .

وناشد التجار والموردين بضرورة الإعلان عن الأسعار وعدم المغالاة في أسعار السلع أو حجبها عن التداول وخاصة الإستراتيجية منها، مؤكدًا أنه سيتم تطبيق القانون حيال المخالفين بكل قوة وحزم



وطالب رئيس الجهازالمواطنين، بالإبلاغ الفورى عن أية مخالفات من شأنها الإضرار بحقوق المستهلك أو المغالاة في الأسعار، وذلك من خلال الخط الساخن للجهاز 19588 من أى خط أرضي أو عبر خدمة الواتس اب 01577779999.