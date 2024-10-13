زي النهاردة.. اعتقال جميع فرسان الهيكل بأمر من الملك فيليب الرابع

تمر علينا اليوم الأحد الموافق 13 اكتوبر، العديد من الأحداث السياسية والفنية والتاريخية والرياضية الهامة ونقدم لكم أبرزها:



نيرون يتولى عرش الإمبراطورية الرومانية.

وعام 1307 - إعتقال جميع فرسان الهيكل بفرنسا بأمر من الملك فيليب الرابع بتنسيق مع كليمنت الخامس.



وفى عام 1792 وضع حجر الأساس الي مبنى البيت الأبيض في الولايات المتحدة ليكون مقرًا دائمًا لإقامة الرئيس الأمريكي.

وفى عام 1812 وقعت معركة مرتفعات كوينزتون، أولى المعارك الكبرى في حرب 1812 بين قوات الولايات المتحدة الأمريكية من جهة، وقوات الإمبراطورية البريطانية من جهة أخرى، وانتهت بانتصار الجيش البريطاني.

وعام 1837 القوات الفرنسية تتمكن من دخول مدينة قسنطينة الجزائرية بعد مرور أكثر من سبع سنوات على بداية الغزو الفرنسي.



وعام 1909 نفذ الحكم بإعدام على اللاسلطوي فرانسيسك فيرير في برشلونة بعد أحداث الأسبوع المأساوي.



وعام 1911 بدأت تلقوات الإيطالية بالنزول إلى الشاطئ الليبي في بداية الحملة البرية الرامية إلى احتلال ليبيا.



وعام1923 - نقل العاصمة التركية إلى مدينة أنقرة وذلك بدلًا من إسطنبول العاصمة التاريخية للعثمانيين.

وعام1944 ريغا عاصمة لاتفيا تسقط بيد الجيش الأحمر.

وعام 1954 الإعلان عن تأسيس هيئة الاتحاد الوطني في البحرين، وهي حركة وطنية تحررية قاومت الاستعمار البريطاني والرجعية القبلية.

وعام 1970 تشكيل وزارة صائب سلام في لبنان، وهي الحكومة الأولى في عهد الرئيس سليمان .

وفى عام 1972 سقطت طائرة الرحلة 571 لسلاح الجو الأوروغوياني في جبال الأنديز.

وعام1977 أربعة فلسطينيون إختطفوا طائرة لوفتهانزا رحلة 181 إلى الصومال ويطلبون الإفراج عن 11 عضو من جماعة الجيش الأحمر.

وعام 1988 أعلن عن فوز الأديب المصري نجيب محفوظ بجائزة نوبل في الأدب.

وعام 1990 عملية عسكرية لبنانية سورية ضد قائد الجيش اللبناني رئيس الحكومة العسكرية ميشال عون المتحصن في قصر بعبدا الرئاسي والذي اعتبر متمردا أدت العملية إلى خروج عون من القصر الرئاسي ومقتل واعتقال العديد من مناصريه.

وافتتاح أعمال المؤتمر الشعبي الكويتي المنعقد في مدينة جدة السعودية تحت رعاية أمير الكويت الشيخ جابر الأحمد الصباح وذلك للتباحث حول احتلال العراق للكويت.

وعام 1998 الحكومة اليوغسلافية وافقت على تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي بمنح إقليم كوسوفو ذو الأغلبية الألبانية الحكم الذاتي.

وعام 2012 إصابة الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز بإطلاق نار تم على إثره نقله إلى المستشفى العسكري بنواكشوط ثم إلى فرنسا للعلاج.

وعام 2016 -الإعلان عن فوز بوب ديلان بجائزة نوبل في الأدب لعام وعام2016.اختير رئيس الوزراء البرتغالي السابق أنطونيو غوتيريش أمين عاما جديداً للأمم المتحدة خلفاً لبان كي مون.

وعام 2029 فاز الحقوقي التونسي قيس سعيِد في الانتخابات الرئاسية التونسية بنسبة 72.71%، مقابل حصول منافسه نبيل القروي على 27.29%، بنسبة مشاركة بلغت 55%، وتقرر تسلُّم سعيّد الرئاسة في 23 أكتوبر 2019.

نشوب أكثر من مائة حريق في غابات ثلاث محافظات سورية، استطاعت قوات الدفاع المدني السوري السيطرة على معظمها في ظرف ثلاثة أيام من نشوبها.

تواصل سلسلة من حرائق الغابات في لبنان، ورئيس الوزراء سعد الدين الحريري يطلب مساعدات دولية لاحتوائها.

وعام 2020 - إعلنت حكومة دولة الكويت عن تعليق مشروع ميناء مبارك الكبير، لإجراء مزيد من دراسات الجدوى.

2021 - مقتل خمسة أشخاص وإصابة ثلاثة آخرين في هجوم في كونجسبرج، النرويج.

وفى عام 2022 انتخب مجلس النواب العراقي ينتخب مرشح الاتحاد الوطني الكردستاني عبد اللطيف جمال رشيد رئيسًا للجمهورية، وتكليف مرشح الإطار التنسيقي محمد شياع السوداني بتشكيل الحكومة.