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الأحد 13 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

وزيرة التنمية: الحكومة تعمل على الانتهاء من الإجراءات التنسيقية لـ«الحضري العالمي»

الدكتورة منال عوض،
الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية
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قالت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، إن الحكومة المصرية تعمل على الانتهاء من الإجراءات التنسيقية للمنتدى الحضري العالمي، وستسضيف بعض الأحداث خلال شهر أكتوبر الجاري، قبل المنتدى، مثل استضافة الإسكندرية ليوم المدن العالمي يوم 31 من الشهر الجاري.

وأضافت الوزيرة، خلال كلمتها في المؤتمر الصحفي للإعلان عن تفاصيل استضافة مصر للمنتدى الحضري العالمي، المُذاع عبر شاشة «إكسترا نيوز»: «استضافة مصر للمنتدى تعتبر فرصة لتقديم المشروعات التنموية، التي نفذتها مصر خلال الـ10 سنوات الماضية، بالإضافة لإبراز التجربة المصرية في تعزيز سياسات اللامركزية، وتمكين الإدارات المحلية، لتكون قادرة على تحقيق أهداف التنمية المستدامة».

وتابعت: «نتطلع أن يصل المنتدى إلى حلول وسياسات للتحديات التي تواجه المدن، والخروج باستراتيجات قابلة للتنفيذ».

الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية الحكومة المصرية الإجراءات التنسيقية للمنتدى الحضري العالمي