محافظ دمياط يترأس اول اجتماع لمجلس إدارة شركة الإعلانات

ترأس الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، الإجتماع الأول لمجلس إدارة الإعلانات، وذلك بحضور المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط واللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة، و أعضاء مجلس الإدارة الذى يضم مديرى إدارات الشئون المالية والإدارية والعلاقات العامة والشئون القانونية والمتابعة والحوكمة والمراجعة الداخلية والحسابات والتخطيط العمرانى والمجالس واللجان بديوان عام المحافظة.

حيث ناقش " الدكتور أيمن الشهابى " اللائحة الخاصة بالمنظومة، والتى يتم تحديدها وفقًا لآلية محددة ، لإرساء القواعد العامة المُنظمة لمنظومة الإعلانات وتراخيصها وآلية التحصيل وتحقيق الإدارة المُثلى للمحاور المُتعلقة بها .

وأكد "محافظ دمياط " أنه تم تشكيل مجلس إدارة للإعلانات بمحافظة دمياط لتكون مهمتها وضع الاستراتيجية العامة لتلك المنظومة، على أن يتم تشكيل أقسام بالوحدات المحلية للمراكز والمدن، والتى ستبدأ بالعمل فور تشكيلها ، بحصر الإعلانات الخاصة بالمحال والمؤسسات التجارية والإعلانات الموجودة على الواجهات الخاصة بالمبانى داخل كل مركز ومدينة ، و تحديد الموقف الخاص بها.

وأشار " الدكتور أيمن الشهابى " إلى أنه سيتم التعامل مع الإعلانات القائمة طبقًا لاشتراطات محددة وتقنين أوضاع الإعلانات المخالفة ، مع الالتزام بتطبيق محاور الهوية البصرية لترخيص الإعلانات الجديدة ، وأكد على بدء العمل وفقًا للاشتراطات و القواعد المحددة و بما يتوافق مع معايير السلامة والأمان، لتحقيق الانضباط بتلك المنظومة وتعظيم الاستفادة من تلك الموارد بما يساهم فى دعم خطط المحافظة التنموية.

وانطلقت اليوم فاعليات المبادرة الرئاسية " بداية جديدة لبناء الإنسان " بمركز شباب الشيخ ضرغام تحت رعاية الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط ، و إشراف المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط و بمتابعة ميدانية من اللواء مجدى الوصيف السكرتير العام المساعد للتأكد من تقديم خدمات متميزة للمواطنين، حيث انطلقت اليوم فاعليات المبادرة الرئاسية للتنمية البشرية " بداية جديدة لبناء الإنسان " بمركز شباب الشيخ ضرغام بمركز دمياط.

حيث تضمنت الفاعليات إطلاق مديرية الصحة لفريق متحرك لتقديم المبادرات الرئاسية للكشف المبكر عن الأورام السرطانية و الاعتلال الكلوي و الامراض المزمنة.