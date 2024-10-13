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الأحد 13 أكتوبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ دمياط يترأس اول اجتماع لمجلس إدارة شركة الإعلانات

محافظ دمياط
محافظ دمياط
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ترأس الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، الإجتماع الأول لمجلس إدارة الإعلانات،  وذلك بحضور المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط واللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة، و أعضاء مجلس الإدارة الذى يضم مديرى إدارات الشئون المالية والإدارية والعلاقات العامة والشئون القانونية والمتابعة والحوكمة والمراجعة الداخلية والحسابات والتخطيط العمرانى والمجالس واللجان بديوان عام المحافظة.

حيث ناقش " الدكتور أيمن الشهابى " اللائحة الخاصة بالمنظومة، والتى يتم تحديدها وفقًا لآلية محددة ، لإرساء القواعد العامة المُنظمة لمنظومة الإعلانات وتراخيصها وآلية التحصيل وتحقيق الإدارة المُثلى للمحاور المُتعلقة بها .

وأكد "محافظ دمياط " أنه تم تشكيل مجلس إدارة للإعلانات بمحافظة دمياط لتكون مهمتها وضع الاستراتيجية العامة لتلك المنظومة،  على أن يتم تشكيل أقسام بالوحدات المحلية للمراكز والمدن، والتى ستبدأ بالعمل فور تشكيلها ، بحصر الإعلانات الخاصة بالمحال والمؤسسات التجارية والإعلانات الموجودة على الواجهات الخاصة بالمبانى داخل كل مركز ومدينة ، و تحديد الموقف الخاص بها.

وأشار " الدكتور أيمن الشهابى " إلى أنه سيتم التعامل مع الإعلانات القائمة طبقًا لاشتراطات محددة وتقنين أوضاع الإعلانات المخالفة ، مع الالتزام بتطبيق محاور الهوية البصرية لترخيص الإعلانات الجديدة ، وأكد على بدء العمل وفقًا للاشتراطات و القواعد المحددة و بما يتوافق مع معايير السلامة والأمان، لتحقيق الانضباط بتلك المنظومة  وتعظيم الاستفادة من تلك الموارد بما يساهم فى دعم خطط المحافظة التنموية.

وانطلقت اليوم فاعليات المبادرة الرئاسية " بداية جديدة لبناء الإنسان " بمركز شباب الشيخ ضرغام تحت رعاية  الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط ، و إشراف المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط و بمتابعة ميدانية من اللواء مجدى الوصيف السكرتير العام المساعد للتأكد من تقديم خدمات متميزة للمواطنين،  حيث انطلقت اليوم فاعليات المبادرة الرئاسية للتنمية البشرية " بداية جديدة لبناء الإنسان " بمركز شباب الشيخ ضرغام بمركز دمياط.

حيث تضمنت الفاعليات إطلاق مديرية الصحة لفريق متحرك لتقديم المبادرات الرئاسية للكشف المبكر عن الأورام السرطانية و الاعتلال الكلوي و الامراض المزمنة.

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