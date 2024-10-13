ads
الأحد 13 أكتوبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

المشدد 3 سنوات لسائق في حيازة الاستروكس بالساحل

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

 قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة سائق بالسجن المشدد 3 سنوات لاتهامه بحيازة مخدر الاستروكس فى الساحل.


كان قسم شرطة الساحل ، تلقي معلومات تفيد بقيام سائق بالاتجار في المواد المخدرة، متخذا من دائرة القسم مكانا له لممارسة نشاطه الإجرامى، وبعمل  التحريات للأزمة، وجمع صحة المعلومات تم التأكد من صحة المعلومات الواردة .

وبإعداد الأكمنة اللازمة، تمكنت الأجهزة الأمنية بمدينة أمن القاهرة  القبض علي المتهم أثناء قيامه بترويج المواد المخدرة، حيث عثر بحوزته على 750 جرام من استروكس،  وهاتفين محمول وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة، بقصد الاتجار .
جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

الاتجار الإتجار فى المواد الاجهزة الامن الأجهزة الأمني الإتجار في المواد المخدر الاتجار في المواد المخدرة