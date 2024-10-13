المشدد 3 سنوات لسائق في حيازة الاستروكس بالساحل

قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة سائق بالسجن المشدد 3 سنوات لاتهامه بحيازة مخدر الاستروكس فى الساحل.



كان قسم شرطة الساحل ، تلقي معلومات تفيد بقيام سائق بالاتجار في المواد المخدرة، متخذا من دائرة القسم مكانا له لممارسة نشاطه الإجرامى، وبعمل التحريات للأزمة، وجمع صحة المعلومات تم التأكد من صحة المعلومات الواردة .



وبإعداد الأكمنة اللازمة، تمكنت الأجهزة الأمنية بمدينة أمن القاهرة القبض علي المتهم أثناء قيامه بترويج المواد المخدرة، حيث عثر بحوزته على 750 جرام من استروكس، وهاتفين محمول وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة، بقصد الاتجار .

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.