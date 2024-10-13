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الأحد 13 أكتوبر 2024
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رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

بابا الفاتيكان يدعو لاحترام قوات حفظ السلام الأممية ووقف إطلاق النار في الشرق الأوسط

بابا الفاتيكان
بابا الفاتيكان
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طالب البابا فرنسيس بـ"احترام قوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان"، وذلك بعدما جُرح خمسة على الأقل من عناصر اليونيفيل في الأيام الاخيرة.

واكد البابا، "أنا قريب من كل الناس المعنيين، فلسطين، إسرائيل، لبنان، حيث أطلب احترام قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة"، داعيا مجددا إلى "وقف فوري لإطلاق النار على كل الجبهات وإلى مواصلة مسارات الدبلوماسية والحوار من أجل التوصل للسلام".

وتابع "أصلي من أجل كل الضحايا، من أجل النازحين ومن أجل الرهائن، وآمل أن تنتهي قريبا هذه المعاناة الكبرى التي لا لزوم لها والتي تسببها الكراهية والانتقام".

وأضاف البابا "أيها الإخوة والأخوات، الحرب وهم. لن تجلب السلام أبدا، ولن تجلب الأمن أبدا، إنها هزيمة للجميع، خصوصا بسبب اعتقاد (الأطراف) أنهم لا يُقهرون. رجاء توقفوا".

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