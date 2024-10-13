ads
الأحد 13 أكتوبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

وزير العمل يلتقي السفير المصري الجديد لدى ألمانيا

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

استقبل محمد جبران، وزير العمل، اليوم الأحد، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، السفير محمد البدري، سفير مصر الجديد لدى دولة ألمانيا، والذي يتولى مهام عمله خلال الأسبوع المُقبل، وذلك في إطار حرص الوزير جبران على التواصل، والتعاون في الملفات المُشتركة المُرتبطة بقضايا العمل بين “البلدين”.

وأكد الوزير على جاهزية "الوزارة" ، في توفير العمالة المصرية المُدربة ، وفي كافة المجالات، بحسب احتياجات الشركات الالمانية ، مُتطلعًا إلى تكثيف الجهود المُشتركة،من أجل توفير فُرص عمل أمام العمال المصريين، مع التأكيد على أن الوزارة ل حمها دور كبير في التدريب ، والمتابعة،وتوعية الشباب بحقوقهم وواجباتهم ، قبل السفر للعمل بالخارج.

من جانبه أشاد السفير محمد البدري ، بجهود وزارة العمل في مجال التدريب المهني ، بما تمتلكه من "منظومة متكاملة" في هذا المجال ، وأشار إلى أهمية التعاون في كافة مجالات العمل بين البلدين ، خلال الفترة المُقبلة.

حضر اللقاء مريم صقر من وزارة الخارجية.

ومن وزارة العمل، رشا عبد الباسط رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الدولية، والدكتور مظهر بسيوني  مدير عام الإدارة العامة للتمثيل الخارجي.

FB_IMG_1728828841855
FB_IMG_1728828841855
FB_IMG_1728828839637
FB_IMG_1728828839637
FB_IMG_1728828837102
FB_IMG_1728828837102
FB_IMG_1728828834957
FB_IMG_1728828834957
التدريب المهني السفير المصرى السوق الألماني الشركات الألمانية العمالة المصرية توفير فرص عمل محمد جبران وزير العمل وزارة الخارجية وزارة العمل