وزير العمل يلتقي السفير المصري الجديد لدى ألمانيا

استقبل محمد جبران، وزير العمل، اليوم الأحد، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، السفير محمد البدري، سفير مصر الجديد لدى دولة ألمانيا، والذي يتولى مهام عمله خلال الأسبوع المُقبل، وذلك في إطار حرص الوزير جبران على التواصل، والتعاون في الملفات المُشتركة المُرتبطة بقضايا العمل بين “البلدين”.

وأكد الوزير على جاهزية "الوزارة" ، في توفير العمالة المصرية المُدربة ، وفي كافة المجالات، بحسب احتياجات الشركات الالمانية ، مُتطلعًا إلى تكثيف الجهود المُشتركة،من أجل توفير فُرص عمل أمام العمال المصريين، مع التأكيد على أن الوزارة ل حمها دور كبير في التدريب ، والمتابعة،وتوعية الشباب بحقوقهم وواجباتهم ، قبل السفر للعمل بالخارج.

من جانبه أشاد السفير محمد البدري ، بجهود وزارة العمل في مجال التدريب المهني ، بما تمتلكه من "منظومة متكاملة" في هذا المجال ، وأشار إلى أهمية التعاون في كافة مجالات العمل بين البلدين ، خلال الفترة المُقبلة.

حضر اللقاء مريم صقر من وزارة الخارجية.

ومن وزارة العمل، رشا عبد الباسط رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الدولية، والدكتور مظهر بسيوني مدير عام الإدارة العامة للتمثيل الخارجي.

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