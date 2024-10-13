محافظ أسيوط يتفقد مركز صيانة السيارات

أجري اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، زيارة تفقدية لمركز صيانة السيارات التابع للمحافظة، في خطوة نحو تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وخلال الزيارة، أكد المحافظ على أهمية هذه الصيانة في الحفاظ على المال العام وتحسين كفاءة المعدات، وأضاف أن ذلك سينعكس إيجاباً على حياة المواطنين.

وأشار المحافظ إلى أن هذه الجهود تأتي في إطار خطة المحافظة لترشيد الإنفاق وتحقيق أقصى استفادة من الموارد المتاحة.

رافق المحافظ خلال الجولة المستشار إسلام عوض، مستشار المحافظ لشؤون الإعلام والاتصال السياسي والمتحدث الإعلامي للمحافظة، والذي أكد بدوره على أهمية الشفافية في التعامل مع مثل هذه المشروعات، مشيراً إلى أن المحافظة ستقوم بنشر تقارير دورية عن تقدم العمل في مركز الصيانة.

من جانبه أوضح، يسري كامل، مدير إدارة المتابعة الميدانية، أن المركز يعمل على مدار الساعة لإنجاز أعمال الصيانة في أسرع وقت ممكن، مشيراً إلى أن الأولوية تعطى للمعدات الثقيلة التي تستخدم في الخدمات الأساسية للمواطنين، مثل سيارات الإطفاء وسيارات النظافة.