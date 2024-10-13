صحيفة إسرائيلية تكشف عن خسائر تل أبيب جراء الهجوم الإيراني الأخير

كشفت صحيفة يديعون أحرونوت العبرية عن حجم الخسائر التي منيت بها إسرائيل جراء الهجوم الصاورخي الإيراني الأخير، الذي استهدفت به إيران عدة مواقع إسرائيلية بعد مقتل الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله ومن قبله إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس.



الصحيفة أكدت في تقرير لها اليوم إن الهجوم الصاروخي الإيراني تسبب في خسائر لإسرائيل بحوالي 150 إلى 200 مليون شيكل، طبقًا لما قدرته دائرة ضريبة الأملاك الإسرائيلية التي حصرت التدمير في المباني السكنية للمستوطنين.



وقالت الصحيفة إن صاروخًا سقط على أحد المنتجعات السياحية بالقرب شاطئ تل أبيب تسبب في خسارة كبيرة بمعدل 50 مليون شيكل، نتيجة المباني المتضررة من الصاروخ.



كما تضررت عدة مطاعم ومحال تجارية نتيجة الهجوم الصاروخي الإيراني، حيث دمرت عدة مطاعم فاخرة وأكثر من 150 شقة في مناطق فاخرة في تل أبيب، كما تم تدمير مطعم بالكامل.



وتسعى الحكومة الإسرائيلية لتعويض المواطنين عن تلك التلفيات، حيث عمل مدير سلطة الضرائب الإسرائيلي شاي أهرونوفيتس، على حصر التلفيات لحصر الأضرار الناجمة عن الهجوم، وتلقي تقرير كامل عن حجم الإصلاحات لتلك الأضرار.