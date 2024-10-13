وزير الإسكان: الدولة شهدت طفرة عمرانية غير مسبوقة الإنسان محورها الرئيسي

وجه المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الشكر لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، على اختيار مصر لاستضافة أحد أهم المنتديات العالمية على الأجندة الدولية، في مجال التنمية العمرانية المستدامة.

وأضاف «الشربيني»، خلال كلمته في المؤتمر الصحفي للإعلان عن تفاصيل استضافة مصر للمنتدى الحضري العالمي، المُذاع عبر شاشة «إكسترا نيوز»، أنه منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي مقاليد الحكم، شهدت الدولة المصرية طفرة عمرانية غير مسبوقة محورها الرئيسي هو الإنسان.

وأشار إلى أن الدولة المصرية نجحت في وضع حلول للمشاكلات المزمنة، التي عانى منها العمران المصري لعقود طويلة، كما أنها استطاعت العمل على ملف جودة الحياة وتحسين معيشة المواطن المصري.

وتابع الوزير: «جاءت جائزة برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة عام 2020، دليل آخر على الدور الفعال للمشروعات القومية في التنمية المستدامة لمصر».