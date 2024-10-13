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الأحد 13 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

حملة لاسترداد 696 فدانًا تابعة للدولة في الفيوم

جانب من الحملة
جانب من الحملة
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تابع سالم فتيح رئيس مركزومدينة طامية، بمحافظة الفيوم الحملة المكبرة لاسترداد أراضي أملاك الدولة بمركز طامية صباح اليوم الأحد، برئاسة المهندس ناجي إبراهيم نائب رئيس مركز ومدينة طامية لشؤون القرى لاسترداد 696 فدان أراضي أملاك الدولة، بحضور ناصر غطاس مدير إدارة املاك الدولة بطامية وثابت مسعود رئيس وحدة قصر رشوان وسلامة عبد الوهاب رئيس وحدة فانوس ورجب إبراهيم رئيس وحدة الجمهورية.

وأسفرت الحملة عن استرداد عدد حالة أمام الوحدة المحلية بقرية قصر رشوان على مساحة 8 أفدنة، وتم وضع لافتة بحظر التعامل عليها، كما تم استرداد عدد 12 حالة علي مساحة 625  فدانا خارج زمام الوحدة المحلية لقرية فانوس، وتم وضع لافتات عليها بحظر التعامل واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتم أيضاً استرداد عدد 4 حالات على مساحة 63 فدانا بناحية قرية الجمهورية، وتم وضع لافتات عليها بحظر التعامل عليها وإتخاذ الأجراءات اللازمة.

وشدد رئيس المركز على تكثيف الحملات لاسترداد كل شبر من أراضي الدولة بجميع أنحاء مركز طامية، موجهًا مديري الأملاك بسرعة حصر جميع الأراضي المملوكة للدولة.

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محافظة الفيوم حملة مكبرة لاسترداد اراضي املاك الدولة بمركز طامية قرى قصر رشوان وفانوس والجمهورية بمركز طامية مركز طامية مجلس مدينة طامية