وزير الخارجية: افتتاح الرئيس السيسي للمشروعات أمس أحد شواهد النهضة العمرانية

أكد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية، أن حرص مصر على استضافة المنتدى الحضري العالمي، بسبب أنه حدث مهم، في ظل ما تشهده مصر من نهضة عمرانية وحضارية غير مسبوقة، خلال السنوات الـ10 الأخيرة.

وشدد «عبدالعاطي»، خلال كلمته في المؤتمر الصحفي للإعلان عن تفاصيل استضافة مصر للمنتدى الحضري العالمي، المُذاع عبر شاشة «إكسترا نيوز»، على أن مصر استطاعت تحقيق إنجازات كبيرة في مجالات العمران والتنمية الحضارية، مؤكدا أن الافتتاحات الأخيرة التي أجراها الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس، للعديد من المشروعات القومية والبنية التحتية، تعد أحد الشواهد على النهضة العمرانية.

وأوضح أن الدولة المصرية تحرص على إبراز تجربتها ونقلها لجميع الأشقاء في الدول العربية والأفريقية والدول النامية، في إطار تبادل الخبرات والممارسات الجيدة خلال المنتدى.

وتابع: «نتطلع بالترحيب لكل ضيوف مصر، خلال الأسابيع المقبلة، للمشاركة في أعمال المنتدى».