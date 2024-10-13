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الأحد 13 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

صديق إيجولا يقود هجوم بيراميدز أمام كونيا سبور التركي وديا

صديق إيجولا لاعب
صديق إيجولا لاعب بيراميدز
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أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز تشكيل الفريق السماوي لخوض مباراة كونيا سبور التركي الودية في معسكر بيراميدز بتركيا.

ويحل بيراميدز ضيفا على كونيا سبور في السادسة من مساء اليوم، على استاد نادي كونيا في ختام معسكر الإعداد في تركيا.

وجاء تشكيل بيراميدز التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: أحمد سامي - محمود مرعي - طارق علاء - كريم حافظ

خط الوسط: عبد الرحمن مجدي - محمد رضا بوبو - أحمد توفيق 

خط الهجوم: مروان حمدي - صديق إيجولا - رمضان صبحي 

 بيراميدز بهزم ينيل أنطاليا التركي

حقق فريق نادي بيراميدز الفوز على نادي ينيل أنطاليا التركي بنتيجة ١٨-٠ في اللقاء الودي المقام بمعسكر تركيا، على ملعب جامعة ماكو بمدينة بوردور التركية.

وسجل أهداف بيراميدز في الشوط الأول، صديق إيجولا "٤ أهداف"، ومروان حمدي "٤ أهداف"، ومحمد رضا بوبو "هدفين"، وعبد الرحمن مجدي "هدف" ورمضان صبحي "هدف"، فيما أضاع كريم حافظ ركلة جزاء في نهاية الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني، سجل الأهداف، دودو الجباس "هدفين"، ويوسف أسامة نبيه "هدفين"، أحمد عاطف قطة "هدف"، يوسف أوباما "هدف".

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