محافظ أسيوط يتفقد التشطيبات النهائية لوحدة طب الأسرة بالشهابية بأبنوب

تفقد اللواء دكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط، أعمال التشطيبات النهائية بوحدة طب الأسرة بالشهابية التابعة لمركز أبنوب، وذلك ضمن المشروعات التي ينفذها جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد بالقرى المستهدفة بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمرحلتها الجديدة المشروع القومي لتطوير الريف المصري التي أطلقها فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتحسين جودة الحياة للمواطنين وتوفير حياة كريم لهم .

رافقه خلال الجولة المستشار إسلام عوض مستشار المحافظ للإعلام والاتصال السياسي والمتحدث الرسمي للمحافظة والدكتور محمد زين وكيل وزارة الصحة بأسيوط وخالد عبدالرؤوف رئيس مركز ومدينة أبنوب ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.

وتفقد محافظ أسيوط ومرافقوه مركز طب الأسرة واستمع لشرح الدكتور محمد زين وكيل وزارة الصحة حول وحدة طب الأسرة التي تتكون من 3 طوابق "طابق أرضي و2 علوي" وتشتمل على عيادات طب الأسرة، الأسنان، ومتابعة الحمل، وقياس مؤشرات حيوية والتطعيمات، وعيادة أطفال وغرفة الأشعة، وغرفة التحكم، وغرفة التعقيم، وخدمة منتفعين، ومكتب تثقيف صحى وأسري، ومكتب تنظيم أسرة ومشورة وصيدلية، ومغسلة ومكاتب إدارية ومخازن، وجاري تنفيذ التشطيبات النهائية تمهيداً لدخولها الخدمة خلال الفترة القادمة بعد تلافي الملاحظات.

وقال محافظ أسيوط أن وحدات طب الأسرة الجديدة والمراكز الطبية التى يتم تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" تتم طبقاً للمعايير والمواصفات الخاصة بمنظومة التأمين الصحي الشامل المقرر تطبيقها بالمحافظة خلال الفترة القادمة، مشيراً إلى إنه جاري إحلال كلي وتطوير وتجهيز 137 وحدة صحية بتكلفة تصل إلى مليار و471 مليون جنيه ضمن مشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" للنهوض بالخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير حياة كريمة لهم.

ووجه المحافظ المسئولين بالمتابعة الميدانية لأعمال تنفيذ المشروعات وتذليل العقبات لنهو المشروعات في توقيتاتها المحددة وتنفيذ الأعمال طبقاً للمواصفات الفنية ومعايير الجودة ووفقاً للجدول الزمني المحدد لذلك لافتاً إلى متابعته المستمرة لأعمال التنفيذ على أرض الواقع من خلال جولاته الميدانية والمفاجئة لمواقع العمل وذلك لتذليل العقبات والتحديات التي قد تواجه التنفيذ وتقديم كافة سبل الدعم الممكنة لتنفيذ معدلات إنجاز أسرع خاصة مع إهتمام الدولة وأجهزتها للانتهاء من أكبر عدد من المشروعات المستهدفة للمساهمة في خدمة المواطنين خاصة في القرى.

وأوضح أبوالنصر أن المشروع القومي لتطوير الريف المصري "حياة كريمة" بأسيوط يستهدف بمرحلته الأولى 7 مراكز بإجمالي 149 قرية و894 تابعا ويجري تنفيذ ما يقرب من 2000 مشروع بتكلفة تصل إلى 44 مليار جنيه حتى الآن ويتولى جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية بعدد 4 مراكز هي "ساحل سليم وأبوتيج وأبنوب والفتح" ويتولى جهاز تعمير الوادي الجديد تنفيذ المشروعات بمركزي "منفلوط وديروط"، ويتولى جهاز تعمير جنوب الصعيد تنفيذ المشروعات بمركز صدفا ويتضمن تطوير شامل للبنية الأساسية والخدمات الإجتماعية والأوضاع الإقتصادية فضلاً عن تحسين أوضاع الفئات الأولي بالرعاية بتلك القرى والنجوع.

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