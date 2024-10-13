النعماني يشارك بإجتماع مجلس قسم جراحة العظام بكلية الطب البشري بسوهاج

شارك الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، وأستاذ جراحة العظام والجراحات الميكروسكوبية، في اجتماع مجلس قسم العظام بكلية الطب البشري، وذلك بحضور الدكتور مجدي القاضي عميد الكلية والدكتور الشاذلي صالح استاذ العظام ووكيل الكلية السابق والدكتور احمد صالح رئيس القسم وعدد من أعضاء هيئة التدريس.

وأشاد النعماني بكفاءة وتميز الكوادر بمستشفيات جامعة سوهاج من أطباء وتمريض، وما يمتلكوه من إمكانيات و مستويات علمية ومهنية متميزة، مشيراً الي ان قسم جراحة العظام بطب سوهاج من الأقسام المتميزة بوجود العديد من الكوادر الطبية المتميزة والمدربة ذات المهارة العالية، مصيفاً أن القسم له أيادي بيضاء في خدمة المجتمع المحيط من خلال مشاركته في كافة القوافل الطبية التي تنظمها الجامعة بشكل أسبوعي، وايضاً استقبال الآلاف من المرضي وتقديم الخدمة الطبيه والعلاجية لهم .

واكد الدكتور مجدي القاضي، ان القسم استقبل علي مدار التسعة شهور الماضية أكثر من ١٥ الف مريض، وقام بإجراء اكثر من ٨ الآف عملية جراحية منهم ٢٠٠٠ جراحة ذات مهاره، و٢٣١١ جراحة كبري وغيرها من العمليات المتوسطة والصغري.

وقال الدكتور احمد صالح انه خلال الاجتماع تم مناقشه عدد من الموضوعات المتعلقة بكافة شئون التعليم والبحث العلمي داخل القسم والتي لها مردود علي تحسين الخدمة الصحية ، وتقديم الجديد في مجال البحث العلمي لمواكبة التطور المستمر الذي يشهده العالم في مجال التشخيص والعلاج.

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