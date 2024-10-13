التموين: الاحتياطي الاستراتيجي من اللحوم آمن والتوترات السودانية لا تؤثر

أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن الدولة لا تعتمد فقط على دولة السودان في استيراد اللحوم، موضحة أن ما يدور في السودان حاليًا من أحداث متوترة لم يؤثرعلي الاحتياطي الاستراتيجي من اللحوم، حيث إن الدولة من خلال وزارة التموين قامت بفتح مناشي أخرى غير دولة السودان في استيراد اللحوم.

وأضافت الوزارة في بيان لها اليوم، أن الاستيراد تم من دول أفريقية أخري مثل جيبوتي والصومال، لافته إلى أن الكميات اللحوم التي يتم استيردها من هاتين الدولتين تفوق السودان.

وأشارت الوزارة إلى أن هناك أرصدة موجودة حاليًا من الماشية السوداني والجيبوتي تصل إلى 20 ألف رأس، لافتة إلى أن الاستيراد متواصل من السودان والصومال وجيبوتي دون أي عقبات لوجيستية تكفي احتياجات السوق المصري دون أية مشاكل.

ونوهت بأن الدولة ساهمت في تحقيق الأمن الغذائي للمواطن السوداني، وذلك عبر توريد كميات كبيرة من السلع الغذائية الأساسية أرز و سكر و دقيق و زيوت رغم الأزمات الاقتصادية التي مرت بها مصر خلال الفترة السابقة.