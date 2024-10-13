صحيفة إسرائيلية: نيتنياهو يتجاهل الأسرى ويسعى لضم غزة

قالت صحيفة هآرتس الغبرية، اليوم، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نيتنياهو بات يتجاهل عودة الأسرى الإسرائيليين المحتجزين لدى الفصائل الفلسطينية ويركز فقط على مسألة ضم غزة.



وقال مسؤولون إسرائيليون لصحيفة هآرتس إن نيتنياهو يتجاهل الحديث عن ضرورة الإفراج عن الأسرى المحتجزين في غزة سواء داخل أروقة الحكومة أو حتى من خلال الوسطاء، ويرغب فقط في ضم القطاع تدريجيًا بحجة إقامة مناطق عازلة على الحدود.



وأكد المسؤولون أن قرار التوغل في قطاع غزة لم يتم اتخاذه بالتشاور مع أعضاء الحكومة أو الجيش، وأن التوغل الأخير وتجاهل موضوع الأسرى هدفه التركيز على إجبار الفلسطينيين على مغادرة أراضيهم وتهجيرهم قسريًا.



يأتي ذلك فيما كشفت تقارير عن محاصرة قوات الاحتلال الإسرائيلي لأكثر من 400 فلسطيني في مناطق الشمال بقطاع غزة، فيما باتت عدة مناطق في الشمال تنتظر الإخلاء القسري للمواطنين.



وكانت قوات جيش الاحتلال قد ألقت على المواطنين أوامر إخلاء لمنازلهم، على الرغم من شكاوى الأهالي أن القناصة الإسرائيليين يجعلون من أمر الإخلاء جدثًا صعبًا.