محافظ كفرالشيخ يترأس اجتماع اللجنة العليا للمواقف لتسهيل حركة النقل

ترأس اللواء علاء عبدالمعطي، محافظ كفرالشيخ، اليوم الأحد، اجتماع اللجنة العليا للمواقف «خلية إدارة الأزمة» لتقييم الوضع الحالي للمواقف، وحل مشكلة الازدحام المروري، وبحث سبل تحسين خدمات المواقف وتنظيم حركة السير على مستوى المحافظة، وذلك بحضور اللواء محمد شوقي بدر، السكرتير العام للمحافظة، واللواء محمد شعير، السكرتير العام المساعد للمحافظة، واللواء دكتور سامح العزب، مدير إدارة المرور بكفرالشيخ، ورؤساء المراكز والمدن، وعدد من القيادات التنفيذية.

كلف محافظ كفرالشيخ، بالدفع بالعديد من الاتوبيسات لنقل الأهالي وطلاب الجامعة، وتنظيم حركة النقل والسير بالمواقف خلال فترات الذروة لمواجهة التكدس المروري على مستوى المحافظة، وذلك حرصًا على سلامة ومستقبل أبنائنا الطلاب

أكد محافظ كفرالشيخ، أن هذه الخطوة تأتي استجابة لمطالب الأهالي وتلبيةً لاحتياجات أبنائنا طلاب الجامعة، وطبقًا للتقارير اليومية، والزيارات الميدانية للمواقف، وفي إطار سعي المحافظة لتحسين منظومة النقل وتقديم أفضل الخدمات للأهالي، وذلك لتخفيف العبء عن طلاب الجامعة والمدارس وتوفير وسيلة نقل آمنة ومريحة لأبنائنا، مشيرًا إلى أنه يتم الدفع بسيارات إضافية بمعظم مواقف المحافظة لنقل الطلاب والأهالي أوقات الذروة، لمواجهة التكدس وحرصًا على مستقبل أبنائنا الطلاب.

كلف محافظ كفرالشيخ، رؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة بالتنسيق مع وحدات إدارة المرور والإدارة العامة للمواقف، لمتابعة حركة وخطوط السير ونقل الطلاب والأهالي، مشددًا بتكثيف الحملات الرقابية على المواقف لمواجهة أي محاولة لإستغلال الأهالي والتواصل معهم ميدانيًا.

وتناشد محافظة كفرالشيخ المواطنين للتمسك بحقهم فى الإبلاغ عن أي مخالفات علي الخط الساخن 114 والخط الأرضي 0473220792 - غرفة العمليات وإدارة الأزمات، ومركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة؛ والخط الساخن لإدارة المرور 136 والأرضي 0473232297 يوميًا على مدار الـ 24 ساعة.

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