الأشموني يتفقد أعمال الرصف والتطوير الجارية بشارع عثمان بن عفان بالزقازيق

قام المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، بتفقد أعمال الرصف والتطوير الجارية بشارع عثمان بن عفان وتفريعاته بمنطقة فلل الجامعة بمدينة الزقازيق علي مساحة 14 ألف متر مسطح وبتكلفة 5 مليون جنيه، وذلك للوقوف على معدلات الأداء ونسب التنفيذ وتذليل كافة العقبات أمام تنفيذ أعمال الرصف والتطوير الجارية بالمنطقة! تنفيذاً لخطة التطوير والتجميل التي تشهدها مدن المحافظة.

تعرف المحافظ من شعبان أبو الفتوح رئيس مركز ومدينة الزقازيق علي طبيعة الأعمال الجارية بالمنطقة وتمت الإشارة إلى أنه جاري الإنتهاء من أعمال رصف وتطوير شارع عثمان بن عفان وتفريعاته شوارع (الفردوس ـ الصفا والمروة ـ الروضة الشريفة - عبد الله بن مسعود) لإستعادة الوجه الجمالي والحضاري لها.

كلف المحافظ رئيس مركز الزقازيق بمتابعة الشركة المسند لها تنفيذ الأعمال وإلزامها بالمواصفات الهندسية والجدول الزمني المحدد لسرعة الإنتهاء من الأعمال والمساهمة في فك الإختناقات المرورية بالمنطقة وتسهيل الحركة داخل مدينة الزقازيق.

وخلال تفقده لأعمال التطوير الجارية بمنطقة فلل الجامعة، تلاحظ لمحافظ الشرقية عدم إلتزام أصحاب السيارات باتباع تعليمات إدارة المرور بركن سياراتهم صف واحد، ليكلف المحافظ مدير إدارة المرور باتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين وفتح الشوارع أمام حركة السيارات والمارة.

أكد المحافظ أن المحافظة جادة في تنفيذ خطة التطوير والتجميل بمختلف المراكز والمدن والأحياء وفتح محاور مرورية جديدة تُساهم في فك الإختناقات المرورية داخل المدن وتخفيف حدة الزحام بها بالإضافة إلى تكثيف أعمال النظافة ورفع الإشغالات وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

رافق المحافظ في الجولة الدكتور أحمد عبد المعطي والمهندسة لبني عبد العزيز نائبي المحافظ، وشعبان أبو الفتوح رئيس مركز ومدينة الزقازيق ومحمد أبو هاشم رئيس حي ثان.