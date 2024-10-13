"البركة مصر" يضمن تغطية الإصدار الرابع لسندات توريق شركة كابيتال لصالح "بداية"

أعلن بنك البركة مصر عن ضمانة تغطية الإصدار الرابع لسندات التوريق التي أصدرتها شركة كابيتال للتوريق لصالح شركة بداية للتمويل العقاري، التابعة لمجموعة إي إف جي فاينانس.

بلغت قيمة الإصدار 1.4 مليار جنيه مصري، وهو جزء من برنامج سندات توريق أكبر بقيمة 3 مليارات جنيه. يُعد هذا التعاون خطوة هامة لدعم أول شركة تمويل عقاري غير مصرفي رقمية في السوق المصري.

تفاصيل الإصدار ودور المؤسسات المشاركة

إي إف جي هيرميس: المستشار المالي ومدير الإصدار والمرتب العام، بالإضافة إلى كونها ضامنًا للتغطية.

بنك البركة مصر والبنك الأهلي المصري (NBE): قاما بدور ضامني التغطية.

المؤسسة العربية المصرفية (ABC) وبنك الشركة المصرفية العربية الدولية (SAIB): شاركا في عملية الاكتتاب.

بنك أبوظبي التجاري (ADCB): أمين الحفظ للإصدار.

مكاتب بركات وماهر وشركاه بالتعاون مع كلايد آند كو: المستشار القانوني.

مكتب شريف منصور دبوس بالتعاون مع راسل بيدفورد: مدقق الحسابات.

حازم حجازي: تعزيز التعاون المالي ودعم التنمية المستدامة

أشاد حازم حجازي، الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس إدارة بنك البركة مصر، بالتعاون الناجح مع إي إف جي هيرميس، الذي أفضى إلى إتمام العديد من الصفقات الكبرى، مما يعزز مكانة البنك كمؤسسة رائدة في تقديم حلول تمويلية غير تقليدية. وأكد أن البنك يسعى إلى دعم الأنشطة الاقتصادية التي تحقق الاستدامة والنمو بما يتماشى مع أهداف الدولة التنموية. كما أوضح أن هذه الشراكة تأتي بعد حصول البنك على رخصة ترويج وتغطية الاكتتابات من الهيئة العامة للرقابة المالية، بما يدعم استراتيجيته لتطوير خدماته التمويلية والاستثمارية.

وأضاف حجازي أن دور البنك في هذا الإصدار يعكس مرونة سياساته وقدرته على مواكبة تطورات السوق المصرفي وتوطيد علاقاته مع الشركاء في السوق المصري.

دور بنك البركة في دعم التمويل غير التقليدي

يُعد بنك البركة مصر من أبرز البنوك التي تقدم حلولًا تمويلية مبتكرة لتلبية احتياجات المستثمرين وتعزيز الأنشطة الاقتصادية. ويدعم البنك المشروعات الكبرى من خلال التمويلات المشتركة التي توفر فرص عمل وتسهم في تطوير الأعمال وزيادة الإنتاج.

الجوائز والإنجازات

حصل بنك البركة مصر على العديد من الجوائز الدولية، من بينها:

أفضل تمويل مشترك للتكنولوجيا والاتصالات

أفضل إعادة هيكلة في أفريقيا من EMEA Finance

أسرع بنك نموًا في التحول الرقمي بمصر لعام 2024

كما تم إدراجه في قائمة فوربس لأفضل 50 شركة في مصر لعدة سنوات متتالية (2022-2024).

نبذة عن بنك البركة مصر

بنك البركة مصر هو أحد أذرع مجموعة البركة التي تتخذ من البحرين مقرًا لها، ولديها حضور جغرافي في 13 دولة عبر أكثر من 600 فرع. يعمل البنك في مصر منذ أكثر من 40 عامًا ولديه 36 فرعًا تغطي القاهرة والإسكندرية والدلتا والصعيد، مع خطط للتوسع إلى مناطق جديدة بحلول عام 2025.

يقدم البنك خدمات مصرفية متوافقة مع الشريعة الإسلامية تشمل تمويل الأفراد والشركات، بالإضافة إلى مراجعة كافة معاملاته من قبل هيئة رقابة شرعية مستقلة.