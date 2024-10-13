الأمن يواصل مداهمة أوكار تجار المخدرات في المحافظات

واصل قطاع الأمن العام بمشاركة مديريات أمن (الجيزة – الأقصر – قنا – الإسماعيلية – البحيرة – الدقهلية – أسوان – المنيا - جنوب سيناء- المنوفية - أسيوط - دمياط) جهود ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة حيث تم تحقيق النتائج الإيجابية الآتية:-

مديرية أمن الجيزة

ضبط (عاطل - مقيم بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور)، وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش وزنت 13 كيلو جرام).

ضبط تشكيل عصابى مكون من (3 عاطلين "لأحدهم معلومات جنائية" - مقيمين بدائرة قسمى شرطة "العجوزة، بولاق الدكرور") تخصصوا فى تصنيع والإتجار بالمواد المخدرة، وبحوزتهم (كمية لمخدر الإستروكس وزنت 20 كيلو جرام – كمية من مخدر البودر – 10 لتر من مادة الكيتامين المخدرة - 2 ميزان حساس).

ضبط (عامل - مقيم بدائرة قسم شرطة الوراق)، وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش وزنت 5 كيلو جرام - 800 قرص مخدر - فرد محلى).

ضبط (عاطل - مقيم بدائرة قسم شرطة ثان الشيخ زايد "له معلومات جنائية")، وبحوزته (2 كيلو جرام لمخدر الهيروين - بندقية خرطوش وعدد من الطلقات - ميزان حساس - ماكينة قطع وتغليف).

ضبط (عاطل "له معلومات جنائية - "وزوجته " ربة منزل - مقيمان بدائرة قسم شرطة العمرانية)، وبحوزتهما (كمية من مخدر الحشيش وزنت 11،100 كيلو جرام - بندقية خرطوش).



مديرية أمن الأقصر

ضبط تشكيل عصابى مكون من (3 عناصر إجرامية "لإثنين منهم معلومات جنائية" - مقيمين بدائرة مركز شرطة إسنا)، وبحوزتهم (2 كيلو جرام لمخدر الحشيش -

2 فرد محلى وطلقتان – سلاح أبيض).

ضبط (عنصران إجراميان - لهما معلومات جنائية - مقيمان بدائرة مركز شرطة أرمنت) وبحوزتهما (2 كيلو جرام لمخدر الحشيش – كيلو جرام لمخدر البانجو – كمية لمخدر الشابو - فرد محلى وطلقة).

مديرية أمن قنا

ضبط تشكيل عصابى مكون من (3 عناصر إجرامية "لإثنين منهم معلومات جنائية" - مقيمين بدائرة مركز شرطة دشنا)، وبحوزتهم (كمية لمخدر الحشيش وزنت 1،300 كيلو جرام - كمية من مخدر الهيروين- بندقية خرطوش وعدد من الطلقات).

مديرية أمن الإسماعيلية

ضبط (3 عاطلين) بدائرة مركز شرطة التل الكبير، وبحوزتهم (كمية من مخدر الحشيش).

مديرية أمن البحيرة

ضبط تشكيل عصابى مكون من (4 عناصر إجرامية "لثلاثة منهم معلومات جنائية" مقيمين بدائرة مركز شرطة شبراخيت)، وبحوزتهم (كمية لمخدر الحشيش - بندقية خرطوش، 2 فرد محلى وعدد من الطلقات - سلاح أبيض).

ضبط تشكيل عصابى مكون من (عاطل وربة منزل "لهما معلومات جنائية" - مقيمين بدائرة مركز شرطة أبو المطامير) وبحوزتهما (3،1 كيلو جرام لمخدر الحشيش -

كمية من الأقراص المخدرة - بندقية خرطوش وعدد من الطلقات - سلاح أبيض).

ضبط تشكيل عصابى مكون من (عاطلان "لهما معلومات جنائية" - مقيمان بدائرة مركز شرطة شبراخيت)، وبحوزتهما (2 كيلو جرام لمخدر الحشيش- بندقية خرطوش، فرد خرطوش" وعدد من الطلقات).



ضبط تشكيل عصابى مكون من (5 عاطلين - لهم معلومات جنائية - مقيمين بدائرة مركز شرطة أبو المطامير)، وبحوزتهم (4 بنادق خرطوش - 11 فرد محلى – عدد من الطلقات النارية - 4،1 كيلو جرام لمخدر الحشيش – كمية لمخدر الهيروين - أقراص لعقار التامول المخدر).



مديرية أمن الدقهلية

ضبط (عنصر إجرامى - مقيم بدائرة مركز شرطة السنبلاوين "له معلومات جنائية ") وبحوزته (كمية لمخدرى "الحشيش والشابو" - فرد محلى).



مديرية أمن أسوان

ضبط (عنصر إجرامى - مقيم بدائرة مركز شرطة دراو - له معلومات جنائية)، وبحوزته (2 كيلو جرام لمخدر الحشيش - 3 كيلو جرام لمخدر البانجو- بندقية آلية وعدد من الطلقات).

مديرية أمن المنيا

ضبط (مزارعان - مقيمان بدائرة مركز شرطة ملوى)، وبحوزتهما (10كيلو جرام لمخدر الحشيش).

مديرية أمن جنوب سيناء

ضبط (عاطلان "لهما معلومات جنائية" - مقيمان بدائرة قسم شرطة أبو زنيمة) وبحوزتهما (5 كيلو جرام لمخدر الهيدرو - 2 كيلو جرام لبذور الخشخاش المخدرة- 2،500 كيلو جرام لمخدر الحشيش – كمية من مخدرى "الهيروين والأفيون").

مديرية أمن المنوفية

ضبط (4 عاطلين "لهم معلومات جنائية" - مقيمين بدائرة مركز شرطة تلا)، وبحوزتهم (كمية لمخدر الحشيش – كمية لمخدر الهيروين - بندقية خرطوش).

مديرية أمن أسيوط

ضبط (عامل - "له معلومات جنائية"- مقيم بدائرة مركز شرطة ديروط)، وبحوزته (كمية لمخدر الحشيش وزنت 3 كيلو جرام - بندقية خرطوش وعدد من الطلقات).

ضبط (سائق) بدائرة مركز شرطة البدارى، وبحوزته (18،600 كيلو جرام لمخدر الحشيش).

مديرية أمن دمياط

ضبط (عاطل - له معلومات جنائية) بدائرة مركز شرطة الزرقا، وبحوزته (1،250 كيلو جرام لمخدر الحشيش - 7 كيلو جرام لمخدر الهيدرو - طبنجة و2 خزينة وعدد من الطلقات)

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.